Gülben Ergen’in yeni tarzını görenler Zeynep Mansur’u hatırladı

Şarkıcı Gülben Ergen karantina döneminin bitmesiyle birlikte yeni projeleri için çalışmaya başlarken, kısa bir süre önce yeni imajıyla objektif karşısına geçti. Ancak Ergen'in imajını gören sosyal medya kullanıcıları Zeynep Mansur'un iki yıl önceki imaj çalışmasını hatırlatarak aradaki benzerliğe dikkat çekti.

Zeynep Mansur, iki yıl önce çıkardığı albümü ‘Tesadüfen’ in styling çalışmasını kendisi yapmıştı. Mansur, hem klip çekimlerinde hem de albüm kapağı fotoğraflarında Cihan Nacar imzalı siyah bir mayoyu tercih etmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cihan Nacar imzalı siyah mayoyla poz veren Gülben Ergen, tercih ettiği görüntüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Aralarında iki yıl olmasına rağmen benzerliğin son derece dikkat çekici olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları ‘taklit’ yorumları yapmaktan geri durmadı.