Gülben ‘kendinle barışık ol’ dedi, kendisini beğendi!

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından keyifli tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bol mesajlı paylaşımlar yapan Ergen, kendi paylaşımına yorum yapınca olanlar oldu.

Karantina dönemini çocukları ve annesiyle geçiren Gülben Ergen, normalleşme sürecinin ardından tatilin tadını çıkartıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tatile dair bol miktarda keyifli kare paylaşan Gülben Ergen, bu paylaşımlara düştüğü notlarla hayata dair mesajlar vermekten de geri durmuyor.

Ergen, hesabından yaptığı son paylaşıma “İnsanın kendisiyle barışık olması mutluluğu şifresi” yazmış ve çok sayıda beğeni almıştı.

Başarılı şarkıcı bu fotoğrafı yükledikten altı saat sonra kendisine “can kadın” diye yorumda bulundu.