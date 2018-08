Gülben’den eski eşe destek

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kuruluşunun 20. Yılında, sahnelerde ise 18.yılında Türkiye başta olmak üzere, Dünya'nın her yerinde kültürel esintileri yansıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Ege Turnesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da hayranları ile buluştu. 18 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nu Bodrum Antik Tiyatro’da iki bini aşkın kişi izledi. İzleyenler arasından yerini alan Gülben Ergen çocukları Ares ve Güney ile beraber dans gösterisini izledi.

“ONLAR HER ZAMAN BENİM YANIMDA”

Çocuklarının her zaman yanında olduğunu da ifade eden Erdoğan “Çocuklarım her zaman benim yanımdalar. Arada kaçıp geliyorum buraya. Bu da iyi bir vesile oluyor. Onlarla vakit geçireceğim. Yarında alıp Antalya gösterisine gidiyoruz beraber. İş ile tatili birleştiriyoruz. Yazın çok yoğun oluyor. Ama hiç ara vermek yok” dedi. Erdoğan, Bodrum Antik Tiyatro’daki gösteri için “Şu anda burada 90 kişiyiz. Bu 90 kişi içerisinde Anadolu Ateşi’nin büyük kadrosu Anadolu Ateşi’nin Ankara, Gaziantep, İstanbul okullarından katılan gençler var. En iyi kadroyla en kalabalık kadroyla Bodrum seyircisine yaraşır bir gösteri olacak” dedi. Gülben Ergen ise her zaman izlemeye geldiklerini ifade ederek “Her zaman severek izlediğimiz bir gösteri. Her sene daha da gelişmiş ve güzelleşmiş olarak izliyoruz. Tatilde çok güzel gidiyor. Yakında okullar açılacak gideceğiz. Bir rahatsızlık geçirmiştim iyileştim şimdi” dedi.