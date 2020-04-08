Gülben’den Mustafa Sandal yorumu: Cindir o cin!

Şarkıcı ve sunucu Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden yapacağı söyleşiler ve paylaşımlar konusunda öneri istedi, bir takipçisinden gelen Mustafa Sandal sorusuna kayıtsız kalamadı.

Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden ev karantinası günlerinde Youtube söyleşileri yapmak istediğini söyledi ve takipçilerinden öneriler almaya başladı. Hangi konuda içerik üretmesini istediklerine dair takipçilerine sorular yönelten Ergen, onlardan gelen onlarca öneriyi dikkatle dinledi.

Programına alacağı konuklar hakkında da öneriler alan Gülben Ergen, bir takipçisinden gelen “Mustafa Sandal 50 yaşında nasıl böyle görünüyor?” şeklindeki bir soruya da kayıtsız kalmadı.

Ergen başarılı popçunun yıllara meydan okuyan görüntüsü hakkında şu yorumda bulundu:

“Cindir o cin. Sporunu yapar, sağlıklı beslenir. Feci çalışkandır ve şahane babadır. Üretir, yenilenir hep… bunlar ışık katar, karizma katar”