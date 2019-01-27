O Ses Türkiye Gülce Kahtalı kimdir, kaç yaşındadır?

O Ses Türkiye finalistleri belli oldu. Biri de Beyazıt Öztürk'ün yarışmacısı Gülce Kahtalı. Gülce Kahtalı, yoğun istek üzerine bir şarkı da Murat Boz ile birlikte söylemişti. İkilinin muhteşem düeti hem jüri üyelerine hem de stüdyodakilere keyifli anlar yaşamıştı. Peki Gülce Kahtalı kimdir?

Gülce Kahtalı, O Ses Türkiye’de yarı finaldeki performansı ile çok beğenildi. Yarışmada Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak. Gülce Kahtalı’nın ekibinde olduğu Beyaz final sahnesine en çok yarışmacı taşıyan isim oldu. İşte Gülce Kahtalı hakkında merak edilenler…

GÜLCE KAHTALI KİMDİR?

O Ses Türkiye'de finale kadar kalmayı başaran Gülce Kahtalı, yarışmaya Şebnem Ferah'ın Yağmurlar şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul’dan katılan Gülce Kahtalı, sesiyle adeta büyüledi. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran 22 yaşındaki yarışmacı, jüriden büyük övgü aldı.

Gülce Kahtalı, yoğun istek üzerine bir şarkı da Murat Boz ile birlikte söylemişti. İkilinin muhteşem düeti hem jüri üyelerine hem de stüdyodakilere keyifli anlar yaşamıştı. Karar aşamasına gelindiğinde genç yarışmacı O Ses Türkiye’ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.