Gülçin Ergül coronaya yakalandı

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra yoluna tek başına devam eden Gülçin Ergül, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurduç

Instastory’den hastane odasında çektiği kareyi yayınlayan Ergül, “Maalesef ki, Covid-19’dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!” dedi.

11 YIL SONRA BARIŞTILAR

2000’li yılların başında büyük bir çıkış yapan Hepsi grubu 2009 yılında ani bir kararla dağılmıştı.

Gülçin Ergül’ün ayrılığı ile 3 kişi kalan grup üyeleri başlarda yola devam etmeye çalışsalar da bu adım başarılı olmamıştı. Grup üyelerinden Ergül, ayrılıkla ilgili olarak ‘yoluma solo devam etmek istiyorum’ açıklamasını yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından geçen aylarda konuk olduğu bir canlı yayın sonrası Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ile arasındaki buzları eritmişti. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barışmıştı.