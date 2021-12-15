Gülçin Ergül’ün sağlık durumu hakkında açıklama

Trafik kazasında yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ergül'ün akşam saatlerinde taburcu olması beklenirken, anne Aysel Ergül, "İyiye gidiyor, parmaklarında ufak kırıkları var. Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz" dedi.

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Hepsi grubunun eski üyesi, Gülçin Ergül geçen mayısta 6 yıllık arkadaşı, tekstilci Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını ilan etmişti. Sevgilisinin İzmir Urla’daki evine yerleşen Gülçin, sadece işi olduğunda İstanbul’a geliyordu. Sevgililer, Gülçin’in dün katılması gereken bir radyo programı için önceki akşam İzmir’den yola çıktı. Erdal Şeyda Lafçı’nın kullandığı otomobil Balıkesir Susurluk’ta TIR’a çarpıp savruldu. Kazada Erdal Şeyda Lafçı öldü, yaralı kurtulan Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

“İÇ KANAMA OLABİLİR KORKUSU VAR”

Tedavisi süren Ergül’ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi. Psikiyatri doktorları tarafından da muayene edilen Ergül’ün taburcu edileceği öğrenildi.

Gülçin Ergül’ün annesi Aysel Ergül, gazetecilere, çok üzgün olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an Gülçin müşahede altında, doktorumuz izin verirse taburcu olacağız. İyiye gidiyor, parmaklarında ufak kırıkları var. Hâlâ kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Dolayısıyla doktorumuzun kontrolünde psikolojik olarak haliyle kötü durumda. Konuşmak çok zor, bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Çok zor bir durum, başımız sağ olsun. Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul’a gideceğiz. Kazayı İstanbul’a bir programa gitmek için yola çıktıklarında yaptılar. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz.”

“DÜNYA İYİSİ BİR İNSANDI”

Babası Ali Rıza Ergül de söylenecek çok fazla bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

Baba Ergül, “Erdal’ımız vefat etti, dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum, teşekkür ediyorum. Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal’a çok üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı. (DHA)



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