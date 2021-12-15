Gülçin Ergül cenazeye katılamadı… Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de TIR ile çarpışan otomobilde bulunan şarkıcı Gülçin Ergül'ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Ergül hastanede tedavisine devam edildiği için sevgilisine son görevini yerine getiremedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hepsi grubunun eski üyesi, Gülçin Ergül geçen mayısta 6 yıllık arkadaşı, tekstilci Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını ilan etmişti. Sevgilisinin İzmir Urla’daki evine yerleşen Gülçin, sadece işi olduğunda İstanbul’a geliyordu.

Sevgililer, Gülçin’in dün katılması gereken bir radyo programı için önceki akşam İzmir’den yola çıktı. Erdal Şeyda Lafçı’nın kullandığı otomobil Balıkesir Susurluk’ta TIR’a çarpıp savruldu.

Kazada Erdal Şeyda Lafçı öldü, hafif yaralanan Gülçin Ergül’ün vücuduna çok sayıda cam parçası saplandığı belirlendi.

Lafçı, İzmir’de bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camii’nde kılınan cenaze namazına Lafçı’nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.

GÜLÇİN ERGÜL CENAZEYE KATILAMADI

Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADI

Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici'nin çelenk yollaması dikkat çekti.

Lafçı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi. (İHA)



İlginizi Çekebilir Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir Yaralı kurtulan Gülçin Ergül, ölen sevgilisine böyle seslendi