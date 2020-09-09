Gülçin hem çaldı hem söyledi

Gülçin hem çaldı hem söyledi

Dağılmasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen halen kendisinden söz ettiren Hepsi grubunun üyesi Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından paylaştığı ukulele performansı ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Kurulduğu dönem büyük ses getiren ve dağılana kadar olan süreçte büyük de bir hayran kitlesi oluşturan Hepsi grubu her ne kadar müzik kariyerini bitirmiş olsa da kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor.

Grup üyeleri yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini mutlu ederken bu tarz bir paylaşıma imza atan kişi Gülçin Ergül oldu.

Elinde ukulele adlı enstürumanla kamera karşısına geçen Gülçin hem çaldı hem söyledi.

Söylediği yabancı şarkı ile sesinin güzelliğini ortaya koyan şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerine küçük bir sürpriz yapmış oldu.