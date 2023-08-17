Gülden Karaböcek’in o görüntüleri gündem oldu

Usta sanatçı Gülden Karaböcek'in geçen yıl Yalova'da bir çorbacıda şarkı söylerken çekilen görüntüleri bugün sosyal medyada gündem oldu.

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Ben Olmalıydım, Sen Evlisin, Nem Kaldı, Dilek Taşı, Hatıran Yeter, Sevsen Ne Olurdu? gibi şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran usta sanatçı Gülden Karaböcek’in geçen yıl Yalova’da bir çorbacıda şarkı söylerken çekilen görüntüleri bugün sosyal medyada hızla yayıldı.

70 yaşındaki sanatçı Twitter’da gündem oldu.

GÜLDEN KARABÖCEK HAKKINDA



Saniye Gülden Göktürk ya da bilinen adıyla Gülden Karaböcek 1953 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denedi ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazandı.

Sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu’nda Yaşar Aydaş’tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı.

Ankara’dan ailesi ile İstanbul’a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu ‘Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım’ 45’liği. Bu plakta Karaböcek’e sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti.

İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek’in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kararı ile alarak resmileştirdi.

Atilla Alpsakarya ile yaptığı 12 Eylül 1975 tarihli ilk evliliğinden 14 Haziran 1979 doğumlu Alpay adlı bir erkek çocuk ile Recep Armağan Düzgit ile 16 Ağustos 1986 tarihinde yaptığı ikinci evliliğinden 27 Şubat 1988 doğumlu Nur adlı bir kız çocuğu var.