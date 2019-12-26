Gülden ‘Yakım İstanbul’u’ şarkısına gelen tepkilerden memnun

Yakarım İstanbul’u isimli şarkısı ile adından söz ettiren Gülden, geçen gün Akmerkez'de görüntülendi. Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu söyleyen şarkıcı “Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Ne mutlu ki bana insanlara bir şeyler hissettirebiliyorsam. Çok teşekkür ederim” dedi. 2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini belirten Gülden yeni yıl için güzel dileklerde bulundu. Şarkıcı “Yeni yıl hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.