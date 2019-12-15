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Güldür Güldür ekibinden önemli mesaj: Kadınlarımızı güçlü göstermekten korkmayın
Güldür Güldür ekibinden önemli mesaj: Kadınlarımızı güçlü göstermekten korkmayın
Güldür Güldür adlı programda ülkemizdeki dizilerin senaristlerine gönderme yapıldı. Kadınlarımızın zayıf gösterildiğini söyleyen program ekibi, sergiledikleri skeç üzerinden önemli bir konuya değindi.
Magazin 15 Aralık 2019 - 09:39

Ekranların beğenilerek izlenen programlarından olan Güldür Güldür, aynı zamanda program içerisinde yaptığı göndermelerle de dikkat çeken bir yapım… Gündeme damga vuran konularda cesurca eleştiriler yapmaktan geri durmayan ekip bu defa kadınların ötekileştirildiği dizi senaryolarına göndermede bulundu. Dizilerimizdeki kadın figürünün kocasına muhtaç bir varlık gibi gösterilmesini eleştiren Güldür Güldür ekibi, ‘kadınlarımızı güçlü göstermekten korkmayın’ mesajı verdi.

 

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