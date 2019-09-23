Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? Başlama tarihi belli oldu

Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? Başlama tarihi belli oldu

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal’ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Güldür Güldür Show yeni sezon öncesinde Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente Kul ekibe geri dönmüştü. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, Güldür Güldür Show yeni sezona “Merhaba” demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde, eskiden de kadroda yer alan Aylin Kontante ve Çağlar Çorumlu programa yeniden dahil olmuştu. Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ile yeniden seyircileri eğlendirecek. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor?

GÜLDÜR GÜLDÜR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 4 Ekim Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

AYLİN KONTANTE VE ÇAĞLAR ÇORUMLU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'A GERİ DÖNDÜ

Güldür Güldür Show yeni sezona hazırlanıyor. Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente Kul ekibe geri döndü. Çağlar Çorumlu bir süre önce ekipten ayrılmıştı. Aylin Kontente ise bebeği olduktan sonra bir sezon ara vermişti. İrem Kahyaoğlu da kadroya yeni katılan isim oldu.