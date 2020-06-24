Güldür Güldür’de flaş ayrılık!

Ekranların uzun soluklu komedi programlarından biri olan Güldür Güldür'ün kadrosunda iki yıldır performans gösteren Sinan Çalışkanoğlu ayrılık kararı aldı.

Sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kasım 2018’de ekibe dahil olan Sinan Çalışkanoğlu ayrılık kararı aldı. Çalışkanoğlu’nun kariyerine yeni bir soluk getirmek istediği öğrenildi. Önüne gelen senaryoları değerlendirmeye alan başarılı oyuncunun kısa süre içerisinde içine sinen bir projeyi seçeceği gelen bilgiler arasında.

Programın izleyicileri, Sinan Çalışkanoğlu’nun programa veda etmesinin ardından üzüntü duyduklarını ifade ettiler. Güldür Güldür Show ile hayran kitlesini genişleten Çalışkanoğlu’nu Instagram’da 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Kişisel gelişim uzmanı ve profesyonel koçluk yapan Çiğdem Çalışkanoğlu ile evli olan Sinan Çalışkanoğlu, şu sıralar eşiyle bol bol vakit geçiriyor.