Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler konusu ne, oyuncuları kim?

Gülen Gözler filmi, hiç şüphesiz en sevilen Türk filmlerinin başında geliyor. Özellik Vecihi karakteri ile hafızalara kazınan Gülen Gözler filminin konusu internette araştırılıyor. İşte bir sinema klasiği Gülen Gözler filmi ile alakalı her şey…
GÜLEN GÖZLER KONUSU NE?
Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul’da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır. Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.
GÜLEN GÖZLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1 Mart 1977 tarihinde vizyona giren Gülen Gözler filmi, İstanbul'un deniz kıyısında kentlerinden Yeşilköy'de çekilmiştir.
GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI KİM?
Münir Özkul – Yasar Usta
Adile Naşit – Nezaket
Halit Akçatepe – Dursun
Müjde Ar – İsmet
Itir Esen – Nedret
Ayşen Gruda – Fikret
Şener Şen – Vecihi
Şevket Altuğ – Şevket