Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler konusu ne, oyuncuları kim?

Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler konusu ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin başında gelen Gülen Gözler, bu akşam yine izleyicileri güldürmeye geliyor. Birbirinden ünlü isimlerin oynadığı Gülen Gözler filmi nerede çekilmiştir? Gülen Gözler konusu ne? Gülen Gözler filminde oynayan oyuncular kim? İşte detaylar…

Gülen Gözler filmi, hiç şüphesiz en sevilen Türk filmlerinin başında geliyor. Özellik Vecihi karakteri ile hafızalara kazınan Gülen Gözler filminin konusu internette araştırılıyor. İşte bir sinema klasiği Gülen Gözler filmi ile alakalı her şey…

GÜLEN GÖZLER KONUSU NE?

Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul’da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır. Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.

GÜLEN GÖZLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1 Mart 1977 tarihinde vizyona giren Gülen Gözler filmi, İstanbul'un deniz kıyısında kentlerinden Yeşilköy'de çekilmiştir.



GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI KİM?

Münir Özkul – Yasar Usta

Adile Naşit – Nezaket

Halit Akçatepe – Dursun

Müjde Ar – İsmet

Itir Esen – Nedret

Ayşen Gruda – Fikret

Şener Şen – Vecihi

Şevket Altuğ – Şevket