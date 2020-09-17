Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gülen Gözler filminin oyuncuları, konusu nedir? Gülen Gözler nerede çekildi?
Gülen Gözler filminin oyuncuları, konusu nedir? Gülen Gözler nerede çekildi?
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin arasında yer alan Gülen Gözler, bu akşam izleyiciye kahkaha tufanı yaşatacak. Sıkı aile bağlarını hem güldürerek hem de duygusal anlar yaşatarak ekrana taşıyan Gülen Gözler filminin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Film geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Magazin 17 Eylül 2020 - 14:04

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda ise Münir Özkul, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve Şevket Altuğ gibi isimler yer alıyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU

Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır.

Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.

GÜLEN GÖZLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi, İstanbul’un Yeşilköy ilçesinde çekilmiştir.

Son güncelleme: 14:16 - 17.09.2020
Etiketler