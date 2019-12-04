Yeşilçam'ın efsana filmlerinden biri de Gülen Gözler... Başrollerinde Adile Naşit ve Münir Özkul'un yer aldığı film, sıkı aile bağlarını hem güldürerek hem de duygusal anlar yaşatarak ekrana taşıyor. İşte Gülen Gözler filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Gülen Gözler filminin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Münir Özkul, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve Şevket Altuğ gibi isimler yer alıyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU

Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır. Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.