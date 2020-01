Gülen Karaman kimdir? Gülen Karaman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Zeliha karakterini canlandıran Gülen Karaman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gülen Karaman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

GÜLEN KARAMAN KİMDİR?

Gülen Karaman, 16 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kedi, İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Genellikle sinema ve dizilerde yaptığı seslendirmeler ile tanınan Gülen Karaman, kameralar karşısına ilk kez 1986 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizinde canlandırdığı Sabahat karakteri ile geçmiştir.

Kavak Yelleri, Adını Sen Koy, Şehnaz Tango, İkinci Bahar gibi dizilerde canlandırdığı karakterle tanınan Gülen Karaman şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Eslem Akar ve Toprak Sağlam gibi oyuncuların yer aldığı Güvercin dizisinde Zeliha karakterine hayat vermektedir. Gülen Karaman, 1.62 metre boyunda, 56 kilo ve Aslan burcudur.

Gülen Karaman'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

1988 – Kaç Baba Kaç – Dormen Tiyatrosu

1988 – Tanrı – Özel Tiyatro

2000 – Amphitryon 2000 – Dormen Tiyatrosu

2000 – Bugün Git Yarın Gel – Dormen Tiyatrosu

2004 – Bir Komiser Geldi – Tiyatro Kedi

2005 – Savaş ve Kadın – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Oyunun Oyunu – BKM

2011 – Don Juan’ın Gecesi – Oyun Atölyesi

2016 – Pişman Olmazsın.com – Özdemir Çiftçioğlu – Jest Tiyatro

Gülen Karaman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Zeliha) (TV Dizisi)

2019 – Glass (Sarah Paulson Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2019 – Avengers: Oyunun Sonu (Michelle Pfeiffer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2019 – Arise (Sinema Filmi)

2018 – Soldado (Catherine Keener Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Kitap Kulübü (Diane keaton Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Christopher Robin (Sophie Okonedo Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Ant-Man Ve Wasp (Michelle Pfeiffer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2017 – Kapan (Catherine Keener Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2017 – Justice League: Adalet Birliği (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Kaptan Amerika: Kahramanların savaşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Fırıldak Ailesi Orta Dünya (Yıldız Fırıldak Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 – Benim Çılgın Düğünüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Alice Harikalar Diyarında 2 – Aynanın İçinden (Türkçe seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Sindirella (Sindirella) (Sinema Filmi)

2015 – Serçe Sarayı (Safiye) (TV Dizisi)

2015 – 2017 – Kırgın Çiçekler (TV Dizisi)

2015 – Hz Muhammed Allah’ın Elçisi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Batman v Superman: Adaletin Şafağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Açlık Oyunları: Alaycı Kuş (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Malefiz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Kingsman: Gizli Servis (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2014 – Galaksinin Koruyucuları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Diğer Yarım (Asiye) (TV Dizisi)

2013 – Muhbir (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 – Fırıldak Ailesi (Yıldız Fırıldak Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2012 – Pamuk Prenses’in Maceraları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 – Man Of Steel (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Şükran) (TV Dizisi)

2012 – Cesur (Elinor Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2011 – Transformers: Ayın Karanlık Yüzü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2011 – Babamın Penguenleri (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Arabalar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Zor Baba 3 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Resident Evil: Ölümden Sonra (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Percy Jackson ve Olimposlular:… (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Newyork’ta Beş Minare (Gina Gershon Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2010 – Karmakarışık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Büyük Hata (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Ajan Salt (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Sherlock Holmes (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Avatar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Adını Sen Koy (Aybige’nin Annesi) (Sinema Filmi)

2009 – 2012 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Step Brothers (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Sahtekar (Angelina Jolie – Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – New York, I Love You (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Hızlı Yarışçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Elif (Suna Yıldızoğlu Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2008 – Despero (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Beverly Hills Çuvava (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2007 – Transformers (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Terabithia Köprüsü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Simpsons: (Sinema Filmi) (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Leman Akça) (TV Dizisi)

2007 – Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Petunia Teyze Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Sahte Prenses (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2005 – Minik Fil Heffalump (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Zor Baba ve Dünür (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Talihsiz Serüvenler Dizisi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Omuz Omuza (Seval Arslan) (TV Dizisi)

2004 – Kedi kadın (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Haziran Gecesi (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2004 – Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Petunia Teyze Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Desperate Housewives (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

2004 – Büyük İskender (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Azize (Hümeyra) (TV Dizisi)

2003 – Peter Pan (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Orman Çocuğu 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Looney Tunes Maceraya Devam (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Hayat Bilgisi (Doktor Filiz) (TV Dizisi)

2003 – Gizemli Nehir (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Cani (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Aşkta Herşey Mümkün (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Zalim (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2002 – Tuzak (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Küçük Kardeşim 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Kibar Ana (Fatoş) (TV Dizisi)

2002 – Hz Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Harry Potter ve Sırlar Odası (Petunia Teyze Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Ateşli ve Tatlı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 – Yeni Hayat (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2001 – Vay Anam Vay (Fatoş) (TV Dizisi)

2001 – Sevimli Canavarlar (Flint Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 – Maymunlar Gezegeni (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 – Harry Potter ve Felsefe Taşı (Petunia Teyze Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 – Atlantis: Kayıp İmparatorluk (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 – Şaşkın İmparator (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 – Üzgünüm Leyla (Ayşegül) (TV Dizisi)

2000 – Zor Baba (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 – Görev Mars (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 – Dünyadan Sonra (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 – The Sopranos (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1999 – Tarzan (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 – Oyuncak Hikayesi 2 (Andy'nin Annesi Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 – İkinci Bahar (Ceren'in Annesi) (TV Dizisi)

1998 – Kirli Yarış (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 – Denial (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 – Yüz Yüze (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 – Herkül (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 – İz Peşinde (TV Dizisi)

1994 – 1997 – Şehnaz Tango (Hamiyet) (TV Dizisi)

1994 – Küçük Bey (TV Filmi)

1994 – Kare As (TV Filmi)

1994 – Gerçek Yalanlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1992 – Yedikuleli Mihriban (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1992 – Temel İçgüdü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1992 – Evde Tek Başına 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 – Hanımın Çiftliği (Gülben Ergen Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1989 – İz Peşinde (Naşide) (TV Dizisi)

1989 – Karılar Koğuşu (Nazan Ayas Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 – Gülen Adam (Aydan Burhan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 – Gençler (Abla) (TV Dizisi)

1989 – Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1989 – Ateş Tuzağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1988 – Yaşamak (TV Dizisi)

1987 – Winnie the Pooh (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Mesela Muzaffer (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1987 – Kiracı (Özlem Onursal Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Fikrimin İnce Gülü – Sarı Mercedes (Micky Sebastian Seslendirme ) (Sinema Filmi)

1986 – Çalıkuşu (Sabahat) (TV Dizisi)

1984 – Terminatör (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1981 – Yol (Şerif Sezer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1977 – Annie Hall (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1972 – Baba (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)