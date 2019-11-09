Güliz Ayla direk dansını sevdi!

Şarkıcı Güliz Ayla, Instagram hesabından paylaştığı direk dansı videosu ile bu konudaki hünerini bir kez daha ortaya koydu.

Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte yoğun konser maratonunu geride bırakan şarkıcı Güliz Ayla, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendisini yoğun İstanbul koşturmasına motive etmek için nasıl bir yol izlediğini ortaya koydu.

DİREK DANSINI SEVDİ

Instagram hesabından paylaştığı kısa videonun üzerine ‘Motivasyon yükleniyor’ notunu düşen Ayla, Ağustos ayında da benzer bir direk dansı performansını paylaşmış ve sabah rutini için bu sporu tercih ettiğini takipçilerine göstermişti.