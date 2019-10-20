Gülnur Güneş kimdir?

Ünlü modacı Gülnur Güneş, Yiğit Doğan Çelik ile evlendi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Tarkan'dan Ebru Gündeş'e birçok isimle çalışan Gülnur Güneş'in hayatı merak ediliyor. İşte Gülnur Güneş hakkında merak edilen ayrıntılar...

Gülnur Güneş dün evlendi. Ünlü modacının düğününe Tarkan, Ebru Gündeş, Aleyna Tilki, Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı gibi birçok ünlü isim katıldı. Sosyal medyaya Ebru Gündeş ile Tarkan’ın birlikte sahne alması damga vurdu.

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Ankara'da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi'ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini tamamladıktan sonra, moda dünyasına giren Gülnur Güneş, Nişantaşı'nda ki butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.