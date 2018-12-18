Gülperi 15. yeni bölüm fragmanı: Eyüp ailesine dönüyor! (Gülperi 15. bölüm fragmanı izle)

Gülperi yeni bölüm (15. bölüm) fragmanı bugün ekrana geldi. Gülperi yeni fragmanda; Şeyma ile Kadir boşanıyor. Artemis de orada. Eyüp ailesinin hayatına geri dönüyor. Bunu ilk öğrenenlerden biri Bedriye oluyor. Gülperi, Kadir onun çalıştığı apartmana taşınınca büyük kavga çıkarıyor. 'Kadir sana yakın olmak istiyorum' diyerek Gülperi'ye cevap veriyor. Yakup Taşkın tutuklanıyor. Hasan ve Bedriye babalarını eve getiriyorlar ve annelerine 'müjdeler olsun' diyerek babalarını gösteriyorlar. İşte Gülperi 15. yeni bölüm fragmanı...

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Gülperi 15. yeni bölüm fragmanı Show TV’de yayınlandı. Can’ın velayetini dedesi aldı. Gülperi’nin velayet savaşı böylece yeniden başladı. İşte son bölümde yaşananlar…

GÜLPERİ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Mahkemenin Can’ın velayetini Yakup’a vermesinden sonra Can annesine neler olduğunu sorar. Bu sırada Şeyma yanlarına gelerek dedesinin dışarda beklediğini söyleyerek Can’ı almak ister. Şeyma’nın tavrından dolayı Kadir peşinden gider ve ondan daha ne kadatr küçülebileceğini sorar. Kadir bu yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyler.

KADİR YAKUP’U TEHDİT EDİYOR

Can’ın ısrarlı soruları karşısında Gülperi, kağıda “Affet beni” diye yazar. Can durumu anlamıştır. Can annesine sarılarak “ana beni verme” der. Gülperi, Can’ın gitmek istemediğini söylemesi üzerine ” şimdi gitmek zorundasın” der ve en kısa zamanda velayetini alacağını söyler. Bu arada Kadir, mahkeme çıkışında Yakup’un yanına giderek oğlu Eyüp hakkında konuşmak istediğini söyleyerek, oğlunun ölümü hakkındaki gerçekleri açıklamakla tehdit eder. Yakup onun sözlerine aldırış etmez ama Kadir, oğlu ile ilgili belgeleri tek tek bulup onu mahvedeceğini söyler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

YAKUP’UN SÖZLERİ HASAN’I ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Gülperi ve çocuklar Can’ı dedesinin yanına getirir. Yakup “devletin kestiği parmak acımaz” diyerek Can’ı almanın verdiği cesaret ile Hasan’a annesi ile ilgili ağır sözler söyler. Hasan çileden çıkar ve Yakup’un üzerine yürür. Gülperi ona mani olur ve Yakup’a Can’a herhangi bir zarar gelmesi durumunda annelik duygularının ağır basacağını ve onları mahvetmek için elinden ne gelirse yapacağını söyler. Ardından Can’ı istemeye istemeye gözyaşları içerinde Yakup’a verir.

FATMA YAKUP’A NELER OLDUĞUNU SORUYOR

Can yolda Yakup’a onu annesine geri götürmesini söyler. Yakup’un derdi başkadır. Kadir’in söyledikleri yüzünden gerilmiştir. Can’ı susturmalarını söyler. Yakup’un sözlerindeki kızgınlığın farkına varan Fatma neler olduğunu sorar ama Yakup geçiştirir. Bu arada Kadir ve Şeyma eve gelirler. Kadir Şeyma’ya çok öfkelidir. Çantasından bir dosya çıkarır ve imzalamasını ister.

GÜLPERİ YAKUP’UN KAPISINA DAYANIYOR

Gülperi, ondan alel acele ayrılmak zorunda kaldığı Can’ını görmek için Yakup’un evine gider. Kapıyı açan Yakup’a Can’ın aklının karıştığını onu göreceğini söyler. Ancak Yakup içeri girmesine engel olur. Yakup halasının onu teselli ettiğini ona hacet olmadığını söyler ve onu Taşkınhan’a götüreceğini ve bundan sonra yazdan yaza göreceğini söyler. Gülperi deliye döner. Bu sırada Can halası Kader ile yukarıda olan bitenden habersizdir.

ARTEMİS GERÇEĞİ KADİR’DEN ÖĞRENİYOR

Şeyma Kadir’in imzalamasını istediği boşanma protokolüne imza atacağı sırada Artemis içeri girer. Artemis babasının imzalamasını istediği şeyin ne olduğunu sorar. Şeyma evrak diyerek geçiştirir ama Kadir gerçekleri anlatır.