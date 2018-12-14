Gülperi 15. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadir’den Yakup’a cinayet davası (Gülperi 14. son bölüm izle)

Gülperi 14. son bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 14. son bölümde; Gülperi için hayatının en zor anlarından biri başlıyor. Can'ın velayeti için Yakup'un açtığı ve ertelen davada Hakim çocukları dinliyor. Bedriye, Hasan ve Can annelerinden ayrılmak istemediklerini beyan etse de Şeyma'nın davanın seyrini değiştiren hareketi ile Gülperi, Can'ın velayetini kaybediyor. Can'ın annesinden koparılması üzerine gözlerinden yaşlar boşanıyor. Yakup'un Gülperi hakkında ağır sözleri Hasan'ı çileden çıkarıyor. Peki Gülperi dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 14. son bölümde yaşananlar…

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Gülperi 14. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 14. bölümde; Gülperi, Can’ı kaybederken ondan kendisini affetmesi için bir mektup yazıyor. Kadir, yaşanan son olaydan sonra Eyüp Taşkın ile ilgili dosyayı yeniden açıyor. Gülperi ve çocukların bundan sonraki tek amaçları Can’ı tekrar geri almaktır ve bunun için her yolu deniyorlar. Hasan, annesi hakkında Şeyma’nın söyledikleri yüzünden ondan uzaklaşıyor. Şeyma’nın yaptıklarına artık dayanamayan Kadir ise boşanma protokolünü bir an önce imzalamasını istiyor. Seyit’in Gülperi’ye yaptığı teklif ise heyecanı yükseltiyor. Peki Gülperi 15. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 14. bölüm özeti…

GÜLPERİ 15. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (15. bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Mahkemenin Can’ın velayetini Yakup’a vermesinden sonra Can annesine neler olduğunu sorar. Bu sırada Şeyma yanlarına gelerek dedesinin dışarıda beklediğini söyleyerek Can’ı almak ister. Şeyma’nın tavrından dolayı Kadir peşinden gider ve ondan daha ne kadar küçülebileceğini sorar. Kadir bu yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyler.

KADİR YAKUP’U TEHDİT EDİYOR

Can’ın ısrarlı soruları karşısında Gülperi, kağıda “Affet beni” diye yazar. Can durumu anlamıştır. Can annesine sarılarak “ana beni verme” der. Gülperi, Can’ın gitmek istemediğini söylemesi üzerine ” şimdi gitmek zorundasın” der ve en kısa zamanda velayetini alacağını söyler. Bu arada Kadir, mahkeme çıkışında Yakup’un yanına giderek oğlu Eyüp hakkında konuşmak istediğini söyleyerek, oğlunun ölümü hakkındaki gerçekleri açıklamakla tehdit eder. Yakup onun sözlerine aldırış etmez ama Kadir, oğlu ile ilgili belgeleri tek tek bulup onu mahvedeceğini söyler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

YAKUP’UN SÖZLERİ HASAN’I ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Gülperi ve çocuklar Can’ı dedesinin yanına getirir. Yakup “devletin kestiği parmak acımaz” diyerek Can’ı almanın verdiği cesaret ile Hasan’a annesi ile ilgili ağır sözler söyler. Hasan çileden çıkar ve Yakup’un üzerine yürür. Gülperi ona mani olur ve Yakup’a Can’a herhangi bir zarar gelmesi durumunda annelik duygularının ağır basacağını ve onları mahvetmek için elinden ne gelirse yapacağını söyler. Ardından Can’ı istemeye istemeye gözyaşları içerinde Yakup’a verir.

FATMA YAKUP’A NELER OLDUĞUNU SORUYOR

Can yolda Yakup’a onu annesine geri götürmesini söyler. Yakup’un derdi başkadır. Kadir’in söyledikleri yüzünden gerilmiştir. Can’ı susturmalarını söyler. Yakup’un sözlerindeki kızgınlığın farkına varan Fatma neler olduğunu sorar ama Yakup geçiştirir. Bu arada Kadir ve Şeyma eve gelirler. Kadir Şeyma’ya çok öfkelidir. Çantasından bir dosya çıkarır ve imzalamasını ister.

GÜLPERİ YAKUP’UN KAPISINA DAYANIYOR

Gülperi, ondan alel acele ayrılmak zorunda kaldığı Can’ını görmek için Yakup’un evine gider. Kapıyı açan Yakup’a Can’ın aklının karıştığını onu göreceğini söyler. Ancak Yakup içeri girmesine engel olur. Yakup halasının onu teselli ettiğini ona hacet olmadığını söyler ve onu Taşkınhan’a götüreceğini ve bundan sonra yazdan yaza göreceğini söyler. Gülperi deliye döner. Bu sırada Can halası Kader ile yukarıda olan bitenden habersizdir.

ARTEMİS GERÇEĞİ KADİR’DEN ÖĞRENİYOR

Şeyma Kadir’in imzalamasını istediği boşanma protokolüne imza atacağı sırada Artemis içeri girer. Artemis babasının imzalamasını istediği şeyin ne olduğunu sorar. Şeyma evrak diyerek geçiştirir ama Kadir gerçekleri anlatır.