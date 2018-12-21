Gülperi 16. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Eyüp yaşıyor! (Gülperi 15. son bölüm izle)

Gülperi 15. son bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 15. son bölümde; Seyit Gülperi'ye evlenme teklifinde bulunurken Hasan bu teklife kapı arkasından şahit olurken Taşkıranların evine gelen yabancıyı görünce Fatma şok geçiriyor.Gelen öldü bildiği oğlu Eyüp'tür. Peki Gülperi dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 15. son bölümde yaşananlar…

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Gülperi 15. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 15. bölümde; Kadir ve Şeyma sonunda boşanırlar. Artemis’in boşanma davası öncesi söyledikleri Şeyma’yı şoke eder. Hasan annesine evlenme teklifi eden Seyit’ten hesap sormaya gidiyor. Yakup öldü zannettiği oğlu Eyüp’ün ortaya çıkmasıyla büyük şok yaşıyor.Peki Gülperi 16. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 15. bölüm özeti…

GÜLPERİ 16. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (16. bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi’nin öldürüldüğü düşünülen kocası Eyüp, Yakup Ağa’nın kapısında belirir. Kapıyı çalınca açan Fatma oğlunu karşısında görünce neye uğradığını şaşırır. Eyüp annesi ve kız kardeşi ile hasret giderirken yanlarına gelen Yakup oğlunu görünce şok geçirir. Babasının halini gören Eyüp ölmediğini söyler.

ARTEMİS’TEN ŞEYMA’YA ŞOK SÖZLER!

Bu arada Artemis Şeyma’nın Hasan ve ailesine yaptığı kötülükleri öğrenince annesinden hesap sorar. Şeyme gözyaşları içerisinde bunu neden yaptığını anlatmaya çalışsa da Artemis ondan babasınıdan boşanmasını ister. Aksi halde kendisinin de acımasız olacağını söyler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

YAKUP DİKEN ÜSTÜNDE

Eyüp yaşadığı olayları annesine anlatır. Ancak anlattıklarının gerçeklerle alakası yoktur. Eyüp konuşurken Yakup diken üstündedir. Bu sırada Kadir ve Şeyma’nın boşanma davası görülür. Hakim tarafların boşanmasına karar veriri. Artemis’in velayeti Şeyma’ya verilir. Şeyma gözyaşları içinde kızına sarılır. Ondan birlikte eve gitmelerini ister. Ancak Artemis’in tavrı karşısında şoke olur.

EYÜP YAKUP’UN ÜZERİNE YÜRÜYOR

Eyüp konuşması bittikten sonra neden Taşkınhan’da olmadıklarını, Gülperi’yi ve çocuklarını sorar. Kimsenin ağzını bıçak açmaz. Bu suskunluk karşısında Eyüp çıldırır. Elindeki bardağı yere çalar ve “Neden susuyorsunuz” diyerek Yakup’un üstüne yürür. Yaşananları anlatmak annesi Fatma’ya düşer.

SEYİT’TEN HASAN’A TOKAT

Bu arada Hasan Seyit’in yanına gelir. Seyit’in annesine yaptığı evlenme teklifinden sonra deliye dönen Hasan bunu neden yaptığını sorar. Seyit’in anlattıkları Hasan’ı tatmin etmez. Seyşt’e bağırığ çağırır. Gökhan ile ilgili sözlerinden sonra çileden çıkan Seyit Hasan’a tokat atar.