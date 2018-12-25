Gülperi 16. yeni bölüm fragmanı: Gülperi, Eyüp’le el ele (Gülperi 16. bölüm fragmanı izle)

Gülperi yeni bölüm (16. bölüm) fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Gülperi yeni bölüm fragmanında; Eyüp'ün gelişi ile Gülperi ve çocuklar tam bir aile oluyor. Gülperi Kadir'i bir kez daha kalbine gömmelidir. Hasan, Bedriye ve Can mutluluk içindedir. Ama Gülperi'nin içi kan ağlar. Eyüp ile ele ele iken Kadir'le göz göze geldikleri ansa ikisi için de yıkımdır. İşte Gülperi 16. yeni bölüm fragmanı...

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GÜLPERİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Gülperi 16. yeni bölüm fragmanı SHOW TV’de ekrana geldi. Eyüp yıllar sonra döndü. Yakup ile Fatma bir evlat kaybetmişken diğer evlatlarına kavuştu. Çocuklar babalarını gördü. Ama en büyük şoku da Gülperi yaşadı. İşte Gülperi son bölümde yaşananlar…

GÜLPERİ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi’nin öldürüldüğü düşünülen kocası Eyüp, Yakup Ağa’nın kapısında belirir. Kapıyı çalınca açan Fatma oğlunu karşısında görünce neye uğradığını şaşırır. Eyüp annesi ve kız kardeşi ile hasret giderirken yanlarına gelen Yakup oğlunu görünce şok geçirir. Babasının halini gören Eyüp ölmediğini söyler.

ARTEMİS’TEN ŞEYMA’YA ŞOK SÖZLER!

Bu arada Artemis Şeyma’nın Hasan ve ailesine yaptığı kötülükleri öğrenince annesinden hesap sorar. Şeyme gözyaşları içerisinde bunu neden yaptığını anlatmaya çalışsa da Artemis ondan babasınıdan boşanmasını ister. Aksi halde kendisinin de acımasız olacağını söyler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

YAKUP DİKEN ÜSTÜNDE

Eyüp yaşadığı olayları annesine anlatır. Ancak anlattıklarının gerçeklerle alakası yoktur. Eyüp konuşurken Yakup diken üstündedir. Bu sırada Kadir ve Şeyma’nın boşanma davası görülür. Hakim tarafların boşanmasına karar veriri. Artemis’in velayeti Şeyma’ya verilir. Şeyma gözyaşları içinde kızına sarılır. Ondan birlikte eve gitmelerini ister. Ancak Artemis’in tavrı karşısında şoke olur.

EYÜP YAKUP’UN ÜZERİNE YÜRÜYOR

Eyüp konuşması bittikten sonra neden Taşkınhan’da olmadıklarını, Gülperi’yi ve çocuklarını sorar. Kimsenin ağzını bıçak açmaz. Bu suskunluk karşısında Eyüp çıldırır. Elindeki bardağı yere çalar ve “Neden susuyorsunuz” diyerek Yakup’un üstüne yürür. Yaşananları anlatmak annesi Fatma’ya düşer.

SEYİT’TEN HASAN’A TOKAT

Bu arada Hasan Seyit’in yanına gelir. Seyit’in annesine yaptığı evlenme teklifinden sonra deliye dönen Hasan bunu neden yaptığını sorar. Seyit’in anlattıkları Hasan’ı tatmin etmez. Seyşt’e bağırığ çağırır. Gökhan ile ilgili sözlerinden sonra çileden çıkan Seyit Hasan’a tokat atar.