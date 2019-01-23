Gülperi 17. yeni bölüm 2. fragmanı: ‘Ne oldu 20 yıl önce?’ (Gülperi yeni bölüm fragman izle)

Gülperi 17. yeni bölüm 2. fragman ekrana geldi. Gülperi ilk fragmanda Eyüp ile ilgili gerçekleri öğreniyordu. Gülperi 2. fragmanda ise; Kadir'e Eyüp'le ilgili sorular soruyor. Ancak Kadir detay vermiyor. 20 yıl önce ne olduysa Kadir'le Gülperi'nin arasında bu olay girmişe benziyor. İşte Gülperi 17. yeni bölüm fragmanları...

GÜLPERİ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi, karşısında 7 yıl sonra Eyüp’ü görünce şoke olur. Ona “Gerçekten sen misin” diyor. Eyüp Gülperi’ye sarılır. Bu arada Can “dedemlerde gördüğüm abi bu” deyince Hasan “O babamız” der. Kadir, Eyüp’ün ortaya çıkmasından dolayı düşüncelidir. Eyüp, Gülperi’ye yaşadıklarını anlatır. Gülperi, 7 yıl boyunca onu her yerde aradığını söylerek neden haber vermediğini Eyüp’e sorar. Eyüp de kendisinin de soracakları olduğunu söyler.

EYÜP ÇILGINA DÖNÜYOR

Eyüp, Gülperi’nin kapıcılık yaptığını öğrenince çılgına döner. Gülperi’ye neden İstanbul’a geldiklerini neden Taşkınhan’da kalmadıklarını sorar. Gülperi herşeyi anlatacağını söylese de sakinleşmemiştir. Bu sırada Hasan’ların aynı apartmanda oturduklarını öğrenen Artemis yanına gelir. Hasan kapıyı açtığında Eyüp Gülperi’ye hala hesap sormaktadır. Artemis Eyüp’ün kim olduğunu sorar. Hasan konuşmak için uygun bir zaman olmadığını söyleyerek onu gönderir.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

EYÜP GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Gülperi, Yakup ile ilgili yaşananları anlatmaya çalışır. Eyüp’e kardeşi Ejder ile ilgili yaşadıklarını anlatır. Onu nasıl bıçakladığını anlatsa da Eyüp ona inanmaz. Hasan araya girerek Ejder’in yaptıklarını ve hatta anasını nasıl nikahına almaya çalıştığını anlatır. Eyüp tüm bu anlatılanlara inanmakta zorluk çekmektedir. Bu sırada Bedriye Yakup’un onu nasıl sattığını ve nasıl kirletildiğini anlatır. Eyüp bu kez darmadağın olur.



HASAN BABASINDAN AF DİLİYOR

Eyüp, Bedriye’nin anlattıklarından sonra Hasan’dan hesap sorar. Gülperi Hasan’ın bir suçu olmadığını söyler. Hasan, annesine müdahale ederek, “babam haklı” der. Babasından ailesini koruyamadığını söyleyerek onu affetmesini ister. Eyüp Hasan’a “Sana hiç birşey öğretememişim” diyerek kapıyı çarpıp çıkar. Hasan peşinden giderek nereye gittiğini sorar. Eyüp eve dönmesini söyler.

EYÜP ALİ’Yİ ÖLDÜRESİYE DÖVÜYOR

Eyüp, hapiste olan Ali’yi görmeye gelir. Ali ise gardiyanların onla dalga geçtiğini sanır. Ancak görüşme odasına girdiğinde Eyüp’ü görünce şoke olur. Eyüp, Al’ye saldırır. Onu boğmaya çalışırken gardiyan içeriye girer. Ali’yi öldüresiye dövmeye devam eder. Gardiyan sonunda onu kelepçeleyeceğini söyleyince bırakmak zorunda kalır. Hapishaneden çıktıktan sonra birilerini arayarak Ali’yi öldürmeleri için adam ayarlamasını ister.

