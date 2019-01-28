“Senin baban bir katil!” Gülperi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gülperi 18. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Gülperi yeni fragmanda; Eyüp bıçaklanıyor. Kadir bir numaralı şüphelidir. Gülperi, nezarette bulunan Kadir'den bunu neden yaptığını ve aralarında neler geçtiğini öğrenmeye çalışıyor. Hasan Artemis'e babasının bir katil olduğunu söylüyor. İşte Gülperi yeni bölüm (18. bölüm) fragmanı...

GÜLPERİ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir, Gülperi’nin nikahı kıyılmadan önce Eyüp’le konuşmaya gelir. Eyüp’e onun suçlu olduğunu söyler ve işlediği cinayetleri tek tek ispat edeceğini söyler. Bu arada içeri giren Gülperi neler olduğunu sorar. Kadir Gülperi’ye Eyüp’ün suçlu olduğunu söyler. Kadir dışarı çıktıktan sonra Gülperi Eyüp’ten Kadir’in söylediklerinin ne anlama geldiğini sorar ama Eyüp geçiştirir.

GÜLPERİ HAYIR DİYOR

Kadir eve geri döndüğünde kardeşi onu beklemektedir. Ona nerde olduğunu sorduğunda nikahta olduğunu söyler. Ardından Eyüp’ün işlediği cinayetleri ispat etmek zorunda olduklarını söyleyerek acele etmesini delil bulmaları gerektiğini söyler. Nikahta Eyüp’ün zorlamalarına rağmen nikah memurunun evlenmek isteyip istemediği sorusuna “hayır” cevabını verir. Çocuklar ve Eyüp şoke olurlar. Bedriye annesinin bu tavrını anlayamadığını babasını rezil ettiğini söyler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

Kader eve gelir ve annesine müjdemi isterim der. Bu sırada Fatma avukatları Şeyma ile konuşmaktadır. Şeyma gittikten sonra Kader’e “ne diyeceksen de” der. Kader gelinleri Fidan’ın hamile olduğunu açıklar. Fatma çok şaşırır ama çok sevinir. Selen, nikahta yaşananlardan sonra Hasan’a destek olmak için yanına gelir ama Hasan konuşmak istemediğini söyler.

EYÜP KADİR’İN NE SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLIYOR

Gülperi eve gelir. Hasan Gülperi’ye eve gelince konuşacaklarını söylediğini hatırlatarak ondan bir açıklama bekler. Gülperi babalarının anlatacağını söyler. Eyüp, “benim söyleyecek birşeyim yok” der. Hasan, Kadir’in ne dediğini söylemelerini ister. Eyüp önce anlatmak istemez ama Hasan Kadir’den öğreneceğini söyleyince Eyüp anlatacağını söyler. Kadir’in annelerinde gözü olduğunu anlatır. Bedriye annesine hesap sormaya çalışır. Ona Kadir yüzünden mi beraber olamadıklarını sorar ama Gülperi Kadir’in ne dediğini bilmediklerini söyler. Gülperi Eyüp’e dönerek gerçekleri anlatmasını ister.

BEDRİYE VE HASAN EYÜP’LE GİDİYOR

Eyüp evden çekip gideceğini söyleyince Bedriye annesine babasının gitmesine neden engel olmadığını sorar ardından kendisinin de babsı ile birlikte gideceğini söyler. Gülperi Eyüp’e neden gerçekleri açıklamadığını sorar. Eyüp diyeceğini dediğini söyleyerek Bedriye’nin seçim yaptığını ve babasını seçtiğini söyler. Gülperi Bedriye’ye gitmemesi için yalvarır ama söz dinletemez. Bedriye evden çıkarken Hasan’a burada mı kalacaksın diyerek tepki gösterir. Hasan da çaresiz şekilde onlarla beraber evden çıkıp gider.

GÜLPERİ KADİR’DEN GERÇEKLERİ ANLATMASINI İSTİYOR

Gülperi, Kadir’in yanına giderek Eyüp’le ne konuştuklarını sorar. Kadir, ona sormasını söyler. Gülperi’ye hayatını mahvedenin kendisi olmayacağını ve evine kocasının yanına dönmesini ve gerçekleri ondan öğrenmesini ister. Gülperi “kocam yok benim ben evlenmedim” der. Kadir’e olanları anlatmasını söyler. Hasan yolda babası ve Bedriye’den ayrılarak barınağa gelir. Gülperi, Kadir’e neden sustuğunu sorar. Kadir onun geleceği için susutuğunu söyleyince Hasan ve Bedriye’nin babaları ile birlikte gittiğini anlatır.

HASAN GERÇEĞİ ÖĞRENEBİLECEK Mİ?

Hasan barınakta Seyit ve Gökhan’a annesinin nikahtan vazgeçtiğini anlatıyor. Hasan annsinin bunu neden yaptığını anlayamadığını söyleyerek olan bitenleri ve Kadir’in Eyüp ile ilgili yaşadıklarını anlatır. Kadir ve babasının gerçekleri bildiğini onların da arada kaldığını söyleyince Seyit isterse geçmişteki husumetin ne olduğunu öğrenebileceğini söyler. Hasan da önce Kadir’e gideceğini eğer onun anlatmaması durumunda bunu isteyebileceğini söyleyerek onlardan ayrılır.