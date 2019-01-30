Gülperi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eyüp mü, Kadir mi?

Gülperi yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Gülperi Eyüp ile Kadir arasında gidip geliyor. Kalbi Kadir'den yana olsa da çocuklarının babası olduğu için Eyüp'ten de vazgeçemiyor. İşte Gülperi son bölümde yaşananlar...

Gülperi 18. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Gülperi yeni fragmanda; Eyüp bıçaklanıyor. Kadir bir numaralı şüphelidir. Gülperi, nezarette bulunan Kadir’den bunu neden yaptığını ve aralarında neler geçtiğini öğrenmeye çalışıyor. Hasan, Artemis’e babasının bir katil olduğunu söylüyor. İşte Gülperi yeni bölüm (18. bölüm) fragmanı…

GÜLPERİ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir, Gülperi’nin nikahı kıyılmadan önce Eyüp’le konuşmaya gelir. Eyüp’e onun suçlu olduğunu söyler ve işlediği cinayetleri tek tek ispat edeceğini söyler. Bu arada içeri giren Gülperi neler olduğunu sorar. Kadir Gülperi’ye Eyüp’ün suçlu olduğunu söyler. Kadir dışarı çıktıktan sonra Gülperi Eyüp’ten Kadir’in söylediklerinin ne anlama geldiğini sorar ama Eyüp geçiştirir.



GÜLPERİ HAYIR DİYOR

Kadir eve geri döndüğünde kardeşi onu beklemektedir. Ona nerde olduğunu sorduğunda nikahta olduğunu söyler. Ardından Eyüp’ün işlediği cinayetleri ispat etmek zorunda olduklarını söyleyerek acele etmesini delil bulmaları gerektiğini söyler. Nikahta Eyüp’ün zorlamalarına rağmen nikah memurunun evlenmek isteyip istemediği sorusuna “hayır” cevabını verir. Çocuklar ve Eyüp şoke olurlar. Bedriye annesinin bu tavrını anlayamadığını babasını rezil ettiğini söyler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

Kader eve gelir ve annesine müjdemi isterim der. Bu sırada Fatma avukatları Şeyma ile konuşmaktadır. Şeyma gittikten sonra Kader’e “ne diyeceksen de” der. Kader gelinleri Fidan’ın hamile olduğunu açıklar. Fatma çok şaşırır ama çok sevinir. Selen, nikahta yaşananlardan sonra Hasan’a destek olmak için yanına gelir ama Hasan konuşmak istemediğini söyler.



EYÜP KADİR’İN NE SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLIYOR

Gülperi eve gelir. Hasan Gülperi’ye eve gelince konuşacaklarını söylediğini hatırlatarak ondan bir açıklama bekler. Gülperi babalarının anlatacağını söyler. Eyüp, “benim söyleyecek birşeyim yok” der. Hasan, Kadir’in ne dediğini söylemelerini ister. Eyüp önce anlatmak istemez ama Hasan Kadir’den öğreneceğini söyleyince Eyüp anlatacağını söyler. Kadir’in annelerinde gözü olduğunu anlatır. Bedriye annesine hesap sormaya çalışır. Ona Kadir yüzünden mi beraber olamadıklarını sorar ama Gülperi Kadir’in ne dediğini bilmediklerini söyler. Gülperi Eyüp’e dönerek gerçekleri anlatmasını ister.