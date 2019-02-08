Gülperi 20. yeni bölüm fragmanı yayında! Artemis ölümle burun buruna (Gülperi 19. son bölüm izle)

Gülperi 19. son bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 19. son bölümde; Artemis'in kaçırılması üzerine Hasan ve Kadir harekete geçiyor. Bedriye annesine karşı babası Eyüp'ün yanında yer alıyor. Kadir suçsuz yere ceza almanın üzüntüsünü yaşarken Gülperi'den beklediği cevapla çok mutlu oluyor ve onu sevdiğini haykırıyor. Kadir, Eyüp'e canını yaktığı her insanın ayrı ayrı hesabını vereceğini ve onu içeriye tıkacağını söylüyor. İşte Gülperi dizisi 19. son bölümde yaşananlar…

Gülperi 19. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 19. bölümde; Gülperi, Kadir’in ona sorduğu sorunun cevabının yazılı olduğu kağıdı onun eline sıkıştırıyor ancak Kadir, cezaevi aracına binerken düşürüyor. Hasan Gökhan ile birlikte Artemis’i kaçıranların peşine düşüyor. Eyüp, Kadir’i nasıl derdest ettiğini Gülperi’ye itiraf ediyor. Gülperi Kadir’i kurtarmak için olayın görüntülerinin peşine düşüyor. Eyüp’ün ise Gülperi’yi hırpaladığı anlar gerilimi artırıyor. İşte 19. bölüm özeti…

GÜLPERİ 20. YENİ FRAGMAN GELDİ!

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 19. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir, mahkemenin ardından hapis cezası alır. Hapishaneye giderken son kez Gülperi ile vedalaşır. Gülperi Kadir’in boynıuna sarılarak böyle olmayacaktı diyerek üzüntüsünü gösterir. Kadir de hiçbir şeyin bitmediğini söyleyerek polislerle birlikte gider.

GÜLPERİ’NİN CEVABI KAĞITTA

Kadir’in nezarethanede kulağına söylediği özgür kalınca benimle evlenir misin sorusu aklına gelen Gülperi koşarak dışarı çıkar. Ona sorduğu sorunun cevabının yazılı olduğu kağıdı verir. Kadir cezaevi aracına binerken kağıdı düşürür. Kadir’in kağıdı düşürdüğünü farkeden Gülperi onu yerden alır ve aracın peşinden gider. Bu arada Artemis’i kaçıranlar görüntülerin onlarda olmadığını söyleyince şoke olur.

ŞEYMA KIZININ KAÇIRILDIĞINI ÖĞRENİYOR

Şeyma, kızı Artemis’i telefonla arar. Telefonu açan Hasan’ın sesini duyunca Artemis’i sorar. Hasan Artemis’in kaçırıldığını söyleyince Şeyma üzüntüden deliye döner. Artemis’in içinde bulunduğu araç yolda yayaya çarpar. Artemis yardım etmek için dışarı çıkmak ister ama onu kaçıranlar başlarının derde gireceğini düşünerek oradan hızla kaçarlar. Artemis’in yardım etmek ile ilgili sözlerine aldırış etmezler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

GÜLPERİ KADİR’İN TEKLİFİNE “EVET” DİYOR

Hasan polis merkezine gelir. Şeyma olayın nasıl olduğunu öğrenmeye çalışır. Hasan gördüklerini anlatır. Kadir’in peşinden cezaevine gelen Gülperi kapıdan ona seslenir. Kadir Gülperi’nin sesini duyunca çok şaşırır. Gülperi Kadir’e sorduğu sorun cevabı evet der. Kadir, sevinçten Gülperi’ye “seni seviyorum” der. Gülperi de onu sevdiğini haykırır.

GÜLPERİ KADİR’E MEKTUP YAZIYOR

Artemis çarptıkları adama dönüp yardım etmeleri gerektiğini söyleyince onu kaçıranlardan biri onu da öldürecekleri cevabını alır. Hasan polis merkezinde Artemis’in nasıl kaçırıldığını anlatır. Artemis’i kaçıran arabanın plakasını da verir. Kadir hapishanede de kalacağı koğuşa girer. Koğuştakilerle tanışır ve yatacağı ranzayı öğrenir. Gardiyanlardan biri koğuşa gelerek ona eşya getirir. Poşetleri açan Kadir eşyaların arasında Gülperi’nin ona yazdığı mektubu bulur. Mektubu okuyan Kadir mutluluktan havalara uçar.

ŞEYMA SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Artemis’i kaçıranların kullandığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıkar. Polis Şeyma’dan bundan sonra yapması gerekenlerle ilgili sözlerinin ardından sinir krizi geçirir. Kadir’in kardeşi onu sakinleştirmeye çalışır. Şeyma’yı dışarıya çıkarır. Hasan da peşlerinden gelir. Hasan Artemis’in güçlü bir insan olduğunu söyleyince ona tepki gösterir. Her şeyin onlar yüzünden başlarına geldiğini söyler. Hasan Artemis’i bulacağını söyler ancak Şeyma onu kovar.