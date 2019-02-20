Gülperi aşk sarhoşu! Gülperi 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayında

Gülperi yeni bölüm (21. Bölüm) 2. fragmanı bugün SHOW TV'de ekrana geldi. 21. bölüm ile seyirci karşısına çıkacak olan Gülperi'nin yeni bölüm fragmanında; Artemis ve Hasan arasında aşk rüzgarları esiyor. Kadir ve Gülperi herşeye rağmen birbirlerine sıkı sıkıya bağlanıyor. Gülperi, "Çocuklarıma dokunma bir daha" diyerek Eyüp'e tokat atıyor. Şeyma Kadir'in Gülperi ile evlenme planını öğrenmeye çalışıyor. İşte Gülperi 21. yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 20. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan, Artemis için canından bile vazgeçmeye hazır. Kendini ateşin ortasına atıyor ve Artemis'i dışarı çıkarmayı başarıyor. Ancak o sırada Artemis kendinde değil, Hasan onun gözlerini açması için adeta yalvarıyor. Bu sırada Kadir çaresizlik içinde Artemis'ten gelecek olan haberi bekliyor. Hasan'ın bu çabası Artemis'le ile ilgili gerçek duygularının gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor.

KADİR İLE GÜLPERİ EVLENMEYE KARAR VERİYOR

Kadir hapisten çıkıyor. Sonra da elinde bir yüzükle Gülperi'nin evinde alıyor. Can Süperman'inin gelişi ile çok mutlu oluyor. Gülperi ve Kadir evlenmeye karar veriyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN'IN ŞÜPHELERİ

Eyüp'ü polisler nezarete atıyor. Babası yanında polisler tarafından götürülen Bedriye feryat ediyor. Nezarete atılan Eyüp'ün ziyaretine giden Hasan, babasına şüphelerinden söz ediyor. Eyüp ya ona baba inanmasını ya da Kadir'e baba demesini söylüyor. Ancak Hasan sessizlik içinde çıkıp gidiyor.

KORKU DOLU ANLAR

Eyüp, Kadir'i alt etmek için yeni bir plan yapıyor. Bu plan o kadar tehlikeli ki Eyüp'ün amacı Kadir'den sonsuza dek kurtulmak. Ancak o araca Kadir ile beraber Gülperi ve Can da biniyor. Kadir'in aracının hakimiyetini kaybettiği anlarda heyecan yükselirken, Gülperi ve Kadir'in korku dolu anları ile Can'ın çaresizliği dikkat çekiyor.