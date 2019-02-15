Gülperi 21. Yeni bölüm fragmanı geldi! Eyüp’ten son oyun! (Gülperi 20. Son Bölüm izle)

Gülperi 20. Son Bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 20. Son bölümde; Kadir cezaevinden çıkıyor ve sevdiğinin elini bu sefer sıkı sıkıya tutuyor. Gülperi, ‘artık seni sevmiyorum’ diyerek son noktayı koyuyor. Hasan Artemis’in intikamını almak için harekete geçiyor. Kadir ise olayın farkında ve Hasan’ı uyarıyor. Ve Kadir ile Gülperi evlenmeye karar veriyor. Bu karara en çok sevinen de Can oluyor. Peki Gülperi dizisi 21. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Gülperi dizisi 20. Son Bölümde yaşananlar…

Gülperi 20. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 20. bölümde Gülperi 20 yıl sonra gerçek aşkına kavuşuyor. Eyüp büyük bir ders alıyor. Ama son ana kadar da kötülükten vazgeçmiyor. Hasan'ın Artemis çabaları gerçek duygularını açığa çıkarıyor. Bedriye babasının polisler tarafından götürülmesini kabullenemiyor. Hasan'ın ise babası ile ilgili şüpheleri var. İşte 9. Bölüm özeti…

GÜLPERİ 20. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan, Artemis için canından bile vazgeçmeye hazır. Kendini ateşin ortasına atıyor ve Artemis'i dışarı çıkarmayı başarıyor. Ancak o sırada Artemis kendinde değil, Hasan onun gözlerini açması için adeta yalvarıyor. Bu sırada Kadir çaresizlik içinde Artemis'ten gelecek olan haberi bekliyor. Hasan'ın bu çabası Artemis'le ile ilgili gerçek duygularının gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor.

KADİR İLE GÜLPERİ EVLENMEYE KARAR VERİYOR

Kadir hapisten çıkıyor. Sonra da elinde bir yüzükle Gülperi'nin evinde alıyor. Can Süperman'inin gelişi ile çok mutlu oluyor. Gülperi ve Kadir evlenmeye karar veriyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN'IN ŞÜPHELERİ

Eyüp'ü polisler nezarete atıyor. Babası yanında polisler tarafından götürülen Bedriye feryat ediyor. Nezarete atılan Eyüp'ün ziyaretine giden Hasan, babasına şüphelerinden söz ediyor. Eyüp ya ona baba inanmasını ya da Kadir'e baba demesini söylüyor. Ancak Hasan sessizlik içinde çıkıp gidiyor.

KORKU DOLU ANLAR

Eyüp, Kadir'i alt etmek için yeni bir plan yapıyor. Bu plan o kadar tehlikeli ki Eyüp'ün amacı Kadir'den sonsuza dek kurtulmak. Ancak o araca Kadir ile beraber Gülperi ve Can da biniyor. Kadir'in aracının hakimiyetini kaybettiği anlarda heyecan yükselirken, Gülperi ve Kadir'in korku dolu anları ile Can'ın çaresizliği dikkat çekiyor.