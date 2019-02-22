Şeyma yine kötülük peşinde! Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Gülperi 21. Son Bölüm izle)

Gülperi 21. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 21. bölümde; Gülperi ve Kadir yaşadıkları son olayda arabada Can'ın da olduğunu görünce büyük bir şok yaşıyor. Şeyma, Kadir'in Gülperi ile evleneceğinden şüpheleniyor ve bunu engellemek için harekete geçiyor. Hasan babası ile ilgili şüphelerinden Seyit'e bahsediyor. Seyit oğlu Gökhan'dan kendisini affetmesini istiyor. Peki Gülperi 22. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 21. Bölüm özeti…

Gülperi 21. Son Bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 21. Son bölümde; Gülperi ve Kadir ölümden kılpayı kurtuluyor. Yaşadıkları şoku üzerilerinden atmaya çalışırken arabada Can’ın da olduğunu gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kadir’in arabasına sabotaj düzenlendiği açığa çıkıyor. Hasan ve Artemis arasında aşk rüzgarları esiyor.Hasan annesinin yaşadığı olayla ilgili babasının bağlantısı olduğundan şüpheleniyor. Peki, Gülperi dizisi 22. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 21. Son Bölümde yaşananlar…

GÜLPERİ 22. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (22. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 21. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir ve Gülperi kaza yapmaktan son anda kurtulurlar. Yaşadıkları şok çok büyüktür. Ancak en büyük şoku arabanın arkasında Can’ı bulduklarında yaşarlar. Gülperi, Can’ı kucaklayan Kadir ile birlikte hastaneye gider. Can’ın ufak tefek sıyrıklar dışında bir şeyi yoktur. Gülperi Can’a neden arabada olduğunu sorunca aldığı cevap kendisini ve Kadir’i oldukça duygulandırır.

KADİR EYÜP’Ü TEHDİT EDİYOR

Barkın telefonda arabayla açık seçik oynandığını ve bunun bir sabotaj olduğunu Kadir’e anlatıyor. Kadir Barkı’nın anlattıklarından sonra soluğu Eyüp'ün yanında alıyor. Eyüp'ü yumruklayan ve “Bundan sonra Gülperi'ye ve çocuklara bir zarar gelsin; bak seni kendi ellerimle öldürürüm!” sözleriyle onu tehdit ediyor.

EYÜP’E BİR DARBE DE GÜLPERİ’DEN

Yaşanan son olayda Eyüp’ün parmağı olduğunu öğrenen Gülperi, Taşkınlar’ın evine gidiyor. Eyüp gülerek ona doğru hamle yaparken hiç beklemediği bir tepkiyle şok geçiriyor. Gülperi Eyüp’e okkalı bir tokat atıyor, “Çocuklarıma dokunma bir daha” diyor ve çekip gidiyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN SEYİT’TEN YARDIM İSTİYOR

Hasan annesinin ve kardeşinin yaşadığı olayla ilgili babası Eyüp’ten şüphelenir. Eyüp’ün bu işle bağlantısını öğrenmek ve yardım almak için Seyit’in yanına gider. Seyit’e, “bunu bir tek sen öğrenebilirsin abi” der. Seyit de bazen bilmemek huzur verir evlat. Öğreneceklerin canını çok yakabilir” diyerek Hasan’ı uyarıyor.

KADİR SONUNDA İTİRAF EDİYOR

Gülperi, Kadir’i Eyüp ile ilgili sırrını söylemesi için sıkıştırıyor. Kadir’e “Eğer bir sır iki kişi arasında geçiyorsa diğer kişininde onu öğrenmeye hakkı var” diyor. İyiden iyiye sıkışan Kadir Eyüp’le ilgili sakladığı sırrı açıklıyor. Gülperi’ye Eyüp’ü kendisinin gönderdiğini itiraf ediyor.