Gülperi’nin mutluluğu kursağında kalıyor! Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı Show TV'de bugün yayınlandı. Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanında; Gülperi ve Kadir başarıyor. Şimdi tek dertleri çocuklara kendinlerini anlatmak. Kadir Gülperi'ye 'artık mutlu olma sırası bizde' diyor. Kadir, Eyüp'ün peşini bırakmıyor. Eyüp Gülperi'ye silah çekiyor ve 'bu kalp benim için atmayacak' diyerek tetiği çekiyor. İşte Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



GÜLPERİ 21. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir ve Gülperi kaza yapmaktan son anda kurtulurlar. Yaşadıkları şok çok büyüktür. Ancak en büyük şoku arabanın arkasında Can’ı bulduklarında yaşarlar. Gülperi, Can’ı kucaklayan Kadir ile birlikte hastaneye gider. Can’ın ufak tefek sıyrıklar dışında bir şeyi yoktur. Gülperi Can’a neden arabada olduğunu sorunca aldığı cevap kendisini ve Kadir’i oldukça duygulandırır.

KADİR EYÜP’Ü TEHDİT EDİYOR

Barkın telefonda arabayla açık seçik oynandığını ve bunun bir sabotaj olduğunu Kadir’e anlatıyor. Kadir Barkı’nın anlattıklarından sonra soluğu Eyüp'ün yanında alıyor. Eyüp'ü yumruklayan ve “Bundan sonra Gülperi'ye ve çocuklara bir zarar gelsin; bak seni kendi ellerimle öldürürüm!” sözleriyle onu tehdit ediyor.

EYÜP’E BİR DARBE DE GÜLPERİ’DEN

Yaşanan son olayda Eyüp’ün parmağı olduğunu öğrenen Gülperi, Taşkınlar’ın evine gidiyor. Eyüp gülerek ona doğru hamle yaparken hiç beklemediği bir tepkiyle şok geçiriyor. Gülperi Eyüp’e okkalı bir tokat atıyor, “Çocuklarıma dokunma bir daha” diyor ve çekip gidiyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN SEYİT’TEN YARDIM İSTİYOR

Hasan annesinin ve kardeşinin yaşadığı olayla ilgili babası Eyüp’ten şüphelenir. Eyüp’ün bu işle bağlantısını öğrenmek ve yardım almak için Seyit’in yanına gider. Seyit’e, “bunu bir tek sen öğrenebilirsin abi” der. Seyit de bazen bilmemek huzur veriri evlat. Öğreneceklerin canını çok yakabilir” diyerek Hasan’ı uyarıyor.

KADİR SONUNDA İTİRAF EDİYOR

Gülperi, Kadir’i Eyüp ile ilgili sırrını söylemesi için sıkıştırıyor. Kadir’e “Eğer bir sır iki kişi arasında geçiyorsa diğer kişininde onu öğrenmeye hakkı var” diyor. İyiden iyiye sıkışan Kadir Eyüp’le ilgili sakladığı sırrı açıklıyor. Gülperi’ye Eyüp’ü kendisinin gönderdiğini itiraf ediyor.