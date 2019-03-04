Gülperi 23. yeni bölüm fragmanı geldi! ‘Savaş daha yeni başlıyor’

Gülperi yeni bölüm (23. Bölüm) fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 23. yeni bölüm fragmanında; Kadir, Hasan'a Artemis'le arasında geçenleri soruyor. Hasan aşkın insanın karşısına ne zaman geleceğinin belli olmadığını söylüyor. Artemis'in Hasan ile olan yakınlaşması ona zor günler yaşatıyor. Selen, Artemis'e 'savaş daha yeni başlıyor' diyor. Ayrıca Artemis okulda bir anda yere yığılıyor. Öte yandan Eyüp hastanede ortalığı birbirine katıyor. İşte Gülperi 23. yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir ve Gülperi artık resmi olarak evlidir. Bundan sonra onlar için tek bir adım daha vardır. Evlendiklerini çocuklarına açıklamak. Kadir, onların kendilerini anlayacaklarını söyleyerek “Artık zor günler bitti. Artık mutlu olma sırası bizde” der.

ARTEMİS’İN ÇARESİZLİĞİ

Şeyma yerde baygın yatarken Artemis yanına gelir. Annesine seslenir ancak ondan bir ses çıkmaz. Çaresizlik içerisinde babasını arar ama Kadir cevap vermez. Bu sırada nikah bitmiş Kadir ve Gülperi fotoğraf çektirmektedir. Artemis ambulansı arar.

“DAHA KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜN”

Hasan, Eyüp’le yüzleşir. Kadir’in arabasına sabotaj yapmasından dolayı Hasan’ı çileden çıkarır. Eyüp’e “Daha kaç kişiyi öldürdün” der. Eyüp de Kadir’in karısına göz koyduğunu bu yüzden yaptığını söylese de Hasan ona inanmaz. Hasan sonunda kollarını açarak “Gel beni de öldür” der. Hasan son olarak Eyüp’e her şeyi polise anlatacağını söyleyerek “Cezanı çekeceksin” der. Eyüp, “benim cezamı kesmek sana mı kaldı” diyerek Hasan’ı yumruklar. Olaya tanık olan Fatma ve Kader aralarına girerek onları zorla ayırır. Hasan “Keşke dönmeseydin. Ben bugün son kez gömdüm babamı. Sen benim babam değilsin arık” diyerek çekip gider.

SEYİT HAYATINI KAYBEDİYOR

Seyit hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Kalbi duran Seyit, hayata geri döndürmek için yapılan tüm müdahalere rağmen ölür. Oğlu Gökhan bunlara şahit olur ve babasının üzerine beyaz örtü örtüldüğünde can evinden vurulur.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

Hasan Kadir’i telefonla arar. Kadir’e nerede olduğunu sorunca Kadir neler olduğunu sorar. Hasan babasının her şeyi itiraf ettiğini söyler. Kadir’e karakola gideceğini ve ifade vereceğini anlatır. Gülperi, Kadir’e Hasan’ın ne anlattığını sorar. Kadir, Hasan’ın anlattıklarını söyler. Telaşlanan Gülperi, Kadir ile birlikte Hasan’ın yanına gitmek için yola çıkmak için harekete geçer. Bu sırada Artemis babasını arar. Babasına sitem dolu sözler ederek nerde olduğunu sorar. Kadir şaşırır. Artemis’e neler olduğunu sorunca o da annesi ve kendi başına gelenleri anlatır. Kadir şoke olur.

GÜLPERİ HASAN’A VURANIN EYÜP OLDUĞUNU ANLIYOR

Bu sırada Eyüp eşyalarını toplar. Fatma nereye gideceğini sorunca “cehenneme” der. Gülperi karakola geldiğinde Hasan’ın durumunu görünce telaşlanır. Bunu kimin yaptığını sorar ancak Hasan cevap vermez.Bu kez “baban mı yaptı” der. Gülperi, Hasan’a bunu yapanın Eyüp olduğunu anlar. Kadir de hastaneye gelmiştir. Şeyma’nın odasına girdiğinde Artemis babasından hemen hesap sorar. Hasan annesine Kadir’in ifade vermeye onun da geleceğini söyleyince Gülperi işi çıktığı için gelemeyeceğini ama başka birini göndereceğini söyler.