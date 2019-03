Gülperi 24. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Gülperi’nin pişmanlığı! (Gülperi 23. Son Bölüm izle)

Gülperi 23. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 23. bölümde; Artemis babası Kadir'in Gülperi ile evlendiğini Can'dan öğreniyor. Can annesinin Kadir ile evlenmesini neden istediğini açıkladığında duygusal anlar yaşanıyor. Gökhan, Bedriye'ye Hasan'ın ve onun kendisinden uzak durmasını söylüyor. Selen “Benim hayatımda yalnızca Hasan var. Onu da sana kaptırmaya niyetim yok” diyerek gözdağı veriyor. Artemis'in okulda bayılması heyecanı en üst seviyeye yükseltiyor. Peki Gülperi 23. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 23. Bölüm özeti…

GÜLPERİ 24. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (24. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 23. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan ve Artemis aşklarını Kadir ve Gülperi'ye açıklamaya çalışırlar. Ancak Kadir ve Gülperi, Hasan'ın ve Artemis'in anlattıklarından sanki evli olduklarını anladıklarını ve bunu doğal olarak kabul ettiklerini sanırlar. Ancak Hasan ve Artemis birbirlerine aşık oldukları gerçeğini açıklayınca Kadir ve Gülperi şoke olur.

HASAN: AŞK BÖYLE BİR ŞEYMİŞ!

Gülperi, parmağındaki yüzünü çıkarıp Kadir'e verir. Kadir de parmağındaki yüzüğü çıkarmak zorunda kalır. Masada gerilim dolu bir an yaşanır. Kadir daha fazla dayanamaz ve biraz da sert bir ifadeyle Hasan'a kendisine Artemis ile kardeş olduklarını söylediğini hatırlatır. Hasan, “Aşk böyle bir şeymiş, insanı nerde yakalayacağını karşısına ne zaman çıkacağı belli olmuyor muş” der.

GÜLPERİ'NİN PİŞMANLIĞI

Gülperi yaşananların ardından Kadir ile evlendiği için pişmanlık duymaya başlar. Kadir'e “Çok erken karar verdik Kadir!” diyerek bu pişmanlığını dile getirir. Kadir bu sırrımızı kimseye söylemeyeceğiz diyerek Gülperi'nin endişelerini gidermeye çalışır.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

ARTEMİS GERÇEĞİ CAN'DAN DUYUYOR

Can annesinin Kadir ile evlenmesinden dolayı çok mutludur. Bu mutluluğunu Minnak ismini verdiği kuşu ile paylaşır. Minnak'a, “Anamla artık evliler. Aile olacağız galiba” der. Bu sırada Artemis Can'ın konuştuklarına şahit olur ve şok geçirir.

CAN, KADİR'E TEPKİ GÖSTERİYOR

Gülperi Can'a Kadir ile evliliğinin biteceğini açıklamaya çalışır. Can annesinin anlattıklarını, “Bitmesin istemiyorum” diyerek dinlemek istemez. Can'ın bu tavrı Gülperi'yi şoke eder. Can hırsla evdenden çıkar ve soluğu Kadir'in kapısında alır. “Aç kapıyı Süpermen aç ben geldim, aç kapıyı” der. Kadir karşısında Can'ı görünce çok şaşırır. Can, Kadir'e “Sen bana yalan mı söyledin” diyerek tepki gösterir.

ŞEYMA'NIN PLANI NE?

Bu arada Şeyma, doktoruna giderek yaptırdığı tahlil sonuçlarının neticesini alır. Doktorundan hamile kalmasında bir engel olmadığını öğrenen Şeyma'nın Kadir'i tekrar elde etmek için kafasında yepyeni bir plan vardır.