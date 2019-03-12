Gülperi 24. yeni bölüm fragmanı: Gülperi bu sözlerle yıkılıyor! “Oğlum deme bana”

Gülperi yeni bölüm (24. Bölüm) fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Kadir, Hasan'a Gülperi ile birbirlerini sevdiklerini söylüyor. Hasan ile Gülperi'nin arası açılıyor. Hasan, annesine 'senin tek kıymetlin Kadir'miş'diyerek tavır yapıyor. Artemis annesi ve babasına 'keşke benim baktığım yerden bakabilseniz, yeniden evlenin lütfen' diyerek onların barışmasını ne kadar istediğini söylüyor.Gülperi bu sözlere tanıklık ediyor ve adeta yıkılıyor. İşte Gülperi 24. yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 23. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan ve Artemis aşklarını Kadir ve Gülperi'ye açıklamaya çalışırlar. Ancak Kadir ve Gülperi, Hasan'ın ve Artemis'in anlattıklarından sanki evli olduklarını anladıklarını ve bunu doğal olarak kabul ettiklerini sanırlar. Ancak Hasan ve Artemis birbirlerine aşık oldukları gerçeğini açıklayınca Kadir ve Gülperi şoke olur.

HASAN: AŞK BÖYLE BİR ŞEYMİŞ!

Gülperi, parmağındaki yüzüğü çıkarıp Kadir'e verir. Kadir de parmağındaki yüzüğü çıkarmak zorunda kalır. Masada gerilim dolu bir an yaşanır. Kadir daha fazla dayanamaz ve biraz da sert bir ifadeyle Hasan'a kendisine Artemis ile kardeş olduklarını söylediğini hatırlatır. Hasan, “Aşk böyle bir şeymiş, insanı nerede yakalayacağını karşısına ne zaman çıkacağı belli olmuyor muş” der.

GÜLPERİ'NİN PİŞMANLIĞI

Gülperi yaşananların ardından Kadir ile evlendiği için pişmanlık duymaya başlar. Kadir'e “Çok erken karar verdik Kadir!” diyerek bu pişmanlığını dile getirir. Kadir bu sırrımızı kimseye söylemeyeceğiz diyerek Gülperi'nin endişelerini gidermeye çalışır.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

ARTEMİS GERÇEĞİ CAN'DAN DUYUYOR

Can annesinin Kadir ile evlenmesinden dolayı çok mutludur. Bu mutluluğunu Minnak ismini verdiği kuşu ile paylaşır. Minnak'a, “Anamla artık evliler. Aile olacağız galiba” der. Bu sırada Artemis Can'ın konuştuklarına şahit olur ve şok geçirir.

CAN, KADİR'E TEPKİ GÖSTERİYOR

Gülperi Can'a Kadir ile evliliğinin biteceğini açıklamaya çalışır. Can annesinin anlattıklarını, “Bitmesin istemiyorum” diyerek dinlemek istemez. Can'ın bu tavrı Gülperi'yi şoke eder. Can hırsla evdenden çıkar ve soluğu Kadir'in kapısında alır. “Aç kapıyı Süpermen aç ben geldim, aç kapıyı” der. Kadir karşısında Can'ı görünce çok şaşırır. Can, Kadir'e “Sen bana yalan mı söyledin” diyerek tepki gösterir.

ŞEYMA'NIN PLANI NE?

Bu arada Şeyma, doktoruna giderek yaptırdığı tahlil sonuçlarının neticesini alır. Doktorundan hamile kalmasında bir engel olmadığını öğrenen Şeyma'nın Kadir'i tekrar elde etmek için kafasında yepyeni bir plan vardır.