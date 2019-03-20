Gülperi 25. yeni bölüm 2. fragman: Kadir’den Yakup Ağa’ya tehdit!

Gülperi 25.yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Gülperi Kadir'e yakalanıyor. Eyüp, annesinden Gülperi'nin Kadir ile evlendiğini öğreniyor. Eyüp bunu duyunca hemen harekete geçiyor. Gülperi Hasan'ı bir kez daha yolundan döndürmeye çalışıyor. Kadir, Yakup Ağa'yı Gülperi'ye dokunmaması için tehdit ediyor. İşte Gülperi 25. yeni bölüm fragmanları...

GÜLPERİ 25. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



GÜLPERİ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 24. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Artemis’in okuldan bayılması büyük bir paniğe neden olur. Alel acele hastaneye kaldırılır. Artemis’in kusma problemi olduğunu öğrenen Kadir, ona bunun ne zamandan beri devam ettiğini sorar. Artemis’in uzun zamandır” cevabından sonra Şeyme gözyaşlarına boğulur.

HASAN BELGELERİ ARIYOR

Bu sırada Gülperi Artemis’i görmek için hastaneye gelir. Onun kaldığı odayı öğrenir. Hasan ise okul için gerekli belgeleri bulmak için evi alt üst eder. Kadir, Artemis’e hepsinin geçeceğini ve moralini yüksek tuması gerektiğini telkin eder ve her zaman onun yanında olacaklarını söyler.

HASAN’A BÜYÜK ŞOK!

Babasının sözleri Artemis’i çok rahatlatmıştır. Kadir’e bir şeyler söylemek üzereyken odasının kapısı açılır. Gülperi Kadir ve Şeyma’yı birlikte Artemis’in yatağının başucunda otururken görür. Hasan aradığı belgeleri bulur ancak bu sırada yere düşen bir kağıt dikkatini çeker. Yerden alıp baktığında ise büyük şok yaşar. Annesinin evli olduğunu öğrenir.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

ARTEMİS: YENİDEN EVLENİN

Artemis, Kadir ve Şeyma’ya onları çok sevdiğini söyleyerek onların yeniden bir araya gelmelerini ister ve “evlenin” der. Şeyma ve Kadir şoke olurlar. Aynı anda Artemis’in sözlerini işiten Gülperi de perişan bir haldedir. Hastaneden ayrılan Gülperi duyduklarının şokunu yaşarken bir taraftan da gözleri yaşlı ne yapacağını düşünür.

KADİR’İN AŞK İTİRAFI

Hasan annesinin evlenmiş olma ihtimalini bir türlü içine sindiremez. Bir karışıklık olduğunu düşünerek kendini avutmaya çalışır. Emin olmak için nüfus müdürlüğünün yolunu tutar. Artemis’in hastanede olduğunu öğrenen Hasan onu ziyarete gider.Hasan’ı Artemis’in odasının önünde gören Kadir yanına gelir. Hasan’a annesi ile birbirlerini sevdiklerini bu aşkın onların yaşındayken başladığını söyler.