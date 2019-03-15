Gülperi 25. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Gülperi’ye ağır sözler! (Gülperi 24. Son Bölüm izle)

Gülperi 24. Son Bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 24. Son bölümde; Hasan annesinin Kadir ile evlenmiş olduğunu öğrendiğinde şok geçiriyor. Artemis Şeyma ve Kadir'den yeniden evlenmelerini isterken onun bu sözlerine Gülperi de kulak misafiri oluyor. Hastaneye Artemis'i görmek için gelen Hasan, Kadir'in itiraflarıyla sarsılıyor. Kadir, Gülperi'ye her şeyin üstesinden geleceklerini söylerken en büyük şoku çocuklarının tavrıyla yaşıyor. Peki, Gülperi dizisi 25. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 24. Son Bölümde yaşananlar…

Gülperi 24. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 24. bölümde; Artemis’in isteğini duyan Gülperi’nin mutlulukla ilgili hayalleri darbe alıyor. Hasan annesinin Kadir ile evlendiğini öğrenince öfkesi ve sözleri ağır oluyor. Artemis babasının Gülperi’den vazgeçmeyeceğini anladığında tepkisini dile getiriyor. Gökhan babasının katili olduğunu bildiği Eyüp’ü öldürmek için odasına giriyor. Kadir Gülperi’ye tüm gerçekleri çocuklarına anlatmayı teklif ettiğinde hiç ummadıkları bir tepki ile karşı karşıya kalıyor. Peki Gülperi 25. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 24. Bölüm özeti…

GÜLPERİ 24. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (24. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 24. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Artemis’in okuldan bayılması büyük bir paniğe neden olur. Alel acele hastaneye kaldırılır. Artemis’in kusma problemi olduğunu öğrenen Kadir, ona bunun ne zamandan beri devam ettiğini sorar. Artemis’in uzun zamandır” cevabından sonra Şeyma gözyaşlarına boğulur.

HASAN BELGELERİ ARIYOR

Bu sırada Gülperi Artemis’i görmek için hastaneye gelir. Onun kaldığı odayı öğrenir. Hasan ise okul için gerekli belgeleri bulmak için evi alt üst eder. Kadir, Artemis’e hepsinin geçeceğini ve moralini yüksek tuması gerektiğini telkin eder ve her zaman onun yanında olacaklarını söyler.

HASAN’A BÜYÜK ŞOK!

Babasının sözleri Artemis’i çok rahatlatmıştır. Kadir’e bir şeyler söylemek üzereyken odasının kapısı açılır. Gülperi Kadir ve Şeyma’yı birlikte Artemis’in yatağının başucunda otururken görür. Hasan aradığı belgeleri bulur ancak bu sırada yere düşen bir kağıt dikkatini çeker. Yerden alıp baktığında ise büyük şok yaşar. Annesinin evli olduğunu öğrenir.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

ARTEMİS: YENİDEN EVLENİN

Artemis, Kadir ve Şeyma’ya onları çok sevdiğini söyleyerek onların yeniden bir araya gelmelerini ister ve “evlenin” der. Şeyma ve Kadir şoke olurlar. Aynı anda Artemis’in sözlerini işiten Gülperi de perişan bir haldedir. Hastaneden ayrılan Gülperi duyduklarının şokunu yaşarken bir taraftan da gözleri yaşlı ne yapacağını düşünür.

KADİR’İN AŞK İTİRAFI

Hasan annesinin evlenmiş olma ihtimalini bir türlü içine sindiremez. Bir karışıklık olduğunu düşünerek kendini avutmaya çalışır. Emin olmak için nüfus müdürlüğünün yolunu tutar. Artemis’in hastanede olduğunu öğrenen Hasan onu ziyarete gider. Hasan’ı Artemis’in odasının önünde gören Kadir yanına gelir. Hasan’a annesi ile birbirlerini sevdiklerini bu aşkın onların yaşındayken başladığını söyler.