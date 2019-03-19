Gülperi 25.yeni bölüm fragmanı yayında! Gülperi’ye büyük darbe!

Gülperi 25.yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Hasan diğer kardeşleri ile birlikte dedesi Yakup'un evine yerleşiyor. Yakup Ağa tüm servetini Hasan'ın üzerine yapacağını ve ondan sonra Taşkın Ailesi'nin reisinin o olduğunu söylüyor. Gülperi çocuklarını almak için Yakup'un evine gidiyor. Yakup ve Gülperi arasında yaşanan tatsızlığı Hasan ve Bedriye uzaktan seyrediyor. Gülperi Can'ı onların elinden zorla alırken çocuklarını ona yedirmeyeceğini haykırıyor. İşte Gülperi 25.yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 24. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Artemis’in okuldan bayılması büyük bir paniğe neden olur. Alel acele hastaneye kaldırılır. Artemis’in kusma problemi olduğunu öğrenen Kadir, ona bunun ne zamandan beri devam ettiğini sorar. Artemis’in uzun zamandır” cevabından sonra Şeyma gözyaşlarına boğulur.

HASAN BELGELERİ ARIYOR

Bu sırada Gülperi Artemis’i görmek için hastaneye gelir. Onun kaldığı odayı öğrenir. Hasan ise okul için gerekli belgeleri bulmak için evi alt üst eder. Kadir, Artemis’e hepsinin geçeceğini ve moralini yüksek tutması gerektiğini telkin eder ve her zaman onun yanında olacaklarını söyler.

HASAN’A BÜYÜK ŞOK!

Babasının sözleri Artemis’i çok rahatlatmıştır. Kadir’e bir şeyler söylemek üzereyken odasının kapısı açılır. Gülperi Kadir ve Şeyma’yı birlikte Artemis’in yatağının başucunda otururken görür. Hasan aradığı belgeleri bulur ancak bu sırada yere düşen bir kağıt dikkatini çeker. Yerden alıp baktığında ise büyük şok yaşar. Annesinin evli olduğunu öğrenir.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

ARTEMİS: YENİDEN EVLENİN

Artemis, Kadir ve Şeyma’ya onları çok sevdiğini söyleyerek onların yeniden bir araya gelmelerini ister ve “evlenin” der. Şeyma ve Kadir şoke olurlar. Aynı anda Artemis’in sözlerini işiten Gülperi de perişan bir haldedir. Hastaneden ayrılan Gülperi duyduklarının şokunu yaşarken bir taraftan da gözleri yaşlı ne yapacağını düşünür.

KADİR’İN AŞK İTİRAFI

Hasan annesinin evlenmiş olma ihtimalini bir türlü içine sindiremez. Bir karışıklık olduğunu düşünerek kendini avutmaya çalışır. Emin olmak için nüfus müdürlüğünün yolunu tutar. Artemis’in hastanede olduğunu öğrenen Hasan onu ziyarete gider. Hasan’ı Artemis’in odasının önünde gören Kadir yanına gelir. Hasan’a annesi ile birbirlerini sevdiklerini bu aşkın onların yaşındayken başladığını söyler.