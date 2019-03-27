Gülperi 26. yeni bölüm 2. fragman: Gülperi Kadir’i sevdiğini haykırıyor! (Gülperi 26. yeni bölüm fragmanı izle)

Gülperi 26. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen dizinin yeni fragmanında; Eyüp Gülperi'yi Kadir'den boşanması için kaçırıyor. Hasan annesini kurtarmak için silaha sarılırken, Gülperi Eyüp'ün yüzüne Kadir'i sevdiğini haykırıyor. Can annasinin sağ salim kurtulması için dua ediyor. İşte Gülperi 26. yeni bölüm fragmanları...

GÜLPERİ 26. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

GÜLPERİ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 25. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan Bedriye ile beraber hastaneden Can’ı alıp kaçıyor. Bedriye Can’a nasıl bakacaklarını düşünürken Hasan’dan da birşeyler düşünmesini ister. Hasan ve Bedriye çareyi dedeleri Yakup Taşkın’ın evine geri dönmekte bulmuştur.

GÜLPERİ BOŞANMAK İÇİN KARARLI

Bu arada Kadir’den boşanmak isteyen Gülperi’ye avukatı anlaşmalı olarak boşansalardı işlerinin çok daha kolay olacağını söyler. Gülperi eşinin boşanmaya yanaşmadığını söyleyince de avukatı bu konuda emin olup olmadığını sorar. Gülperi, emin olduğunu ve çocuklarının onun hayatı olduğunu söyler. Avukat boşanma kararından vazgeçirmek için dil dökse de Gülperi kararlıdır.

GÜLPERİ: EVLENMEMİZ YANLIŞ KARARDI

Gülperi, “Evlenmemiz yanlış bir karardı. Boşanmamız hepimiz için hayırlı olacak” der. Bu sırada Gülperi’yi avukatı ile birlikte odaya girerken gören Kadir çok şaşırır. Odaya doğru gider. Hasan kucağında Can ve Bedriye ile birlikte kapıyı çalar. Kapıyı açan Yakup Ağa torunlarını görünce şoke olur.

KADİR YIKILIYOR

Kadir, kapının ardında Gülperi’nin boşanmak için verdiği dilekçenin ardından görevli memurun “mümkün olan en kısa sürede mahkemeniz görülecektir.” sözlerini duyunca yıkılır. Gülperi, dilekçe ile birlikte dışarı çıktığında Kadir’in “Ne yapıyorsun sen” sözleriyle irkilir. Çok şaşıran Gülperi’nin elindeki kağıdı elinden kapan Kadir buruşturup yere atar.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

Yakup Ağa, Hasan’ı karşısına alarak ona çok önemli bir açıklamada bulunur. Hasan’a bütün malını mülkünü yani tüm servetini onun üstüne yapacağını söyler. Ayrıca, “Benden sonra Taşkın Ailesi’nin reisi sensin” der. Yakup bu açıklamaları yaparken Gülperi’nin sesi duyulur.

FATMA’DAN GÜLPERİ’YE TAŞ!

Kapıya çıkan Yakup Ağa’dan hesap sormaya gelmiştir. Çocuklarını almak isteyen Gülperi, kapıda beliren Fatma’nın “Evlenmişsin işte. Çocuklar senin daha neyine” sözleri ve ardından attığı taşla neye uğradığını şaşırır. Fatma’nın attığı taş Gülperi’nin başına isbet eder. Gülperi acıyla yere yığılır. Gülperi’nin evlendiğini duyan Yakup delirir.

ÇOCUKLARIMI SANA YEDİRMEYECEĞİM

Gülperi’yi yerden kaldırır ve öfkeyle savurur. Bu sırada olan biteni çocuklar yukarıdan seyretmektedir. Öfkesini kontrol altına alamayan Yakup Güperi’ye vurmak için elini kaldırı. Gülperi, Yakup’un elini havada yakalar ve “Sakın” der. Bu sırada annesinin halini gören Can aşağıya iner. Annesine doğru hamle yapmak isterken halası Kader onu engellemek için tutar. Can’ı Kader’in elinden kurtaran Gülperi Yakup’a dönerek, “Çocuklarımı sana yedirmeyeceğim, bunu da kafana sok Yakup Ağa” der.