Gülperi 26. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadir’i çileden çıkaran olay! (Gülperi 25. Son Bölüm izle)

Gülperi 25. Son Bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 25. Son bölümde; Gülperi'nin boşanma dilekçesi verdiğini kapının ardında gören Kadir yıkılıyor. Gülperi'ye çok sert tepki gösteriyor ve boşanma dilekçesini onun elinden alıp yere atıyor. Gülperi'nin Kadir ile evlendiğini öğrenen Eyüp tecritten kaçıp Şeyma'yı kaçırıyor. Yakup Ağa Can ile birlikte kapısını çalan Hasan ve Bedriye'yi karşısında görünce çok şaşırıyor. Yakup'un yaptığı teklifin ardından Hasan'ın kafası karışıyor. Gülperi, Hasan'ın Bedriye ve Can ile birlikte Yakup Ağa'nın evine sığınması üzerine çılgına dönüyor. Peki, Gülperi dizisi 25. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 24. Son Bölümde yaşananlar…

Gülperi 24. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 24. bölümde; Çocuklarını Yakup Ağa’nın elinden almak isteyen Gülperi hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Suna oğlu Kadir’in Gülperi ile evlendiğini duyunca onun evine yerleşiyor. Hasan, Yakup’un teklifiyle birlikte bambaşka biri olup çıkıyor. Hasan’ın davranışında çok rahatsız olan Artemis ona engel olmaya çalışsa da başarılı olamıyor ve başlarına olmadık belalar açılıyor. Gülperi’nin Yakup Ağa’nın evinde başına gelenlerden haberi olan Kadir’in tepkisi çok sert oluyor ve Yakup’u tehdit ediyor. Peki Gülperi 25. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 24. Bölüm özeti…

GÜLPERİ 24. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (24. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 24. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan Bedriye ile beraber hastaneden Can’ı alıp kaçıyor. Bedriye Can’a nasıl bakacaklarını düşünürken Hasan’dan da birşeyler düşünmesini ister. Hasan ve Bedriye çareyi dedeleri Yakup Taşkın’ın evine geri dönmekte bulmuştur.

GÜLPERİ BOŞANMAK İÇİN KARARLI

Bu arada Kadir’den boşanmak isteyen Gülperi’ye avukatı anlaşmalı olarak boşansalardı işlerinin çok daha kolay olacağını söyler. Gülperi eşinin boşanmaya yanaşmadığını söyleyince de avukatı bu konuda emin olup olmadığını sorar. Gülperi, emin olduğunu ve çocuklarının onun hayatı olduğunu söyler. Avukat boşanma kararından vazgeçirmek için dil dökse de Gülperi kararlıdır.

GÜLPERİ: EVLENMEMİZ YANLIŞ KARARDI

Gülperi, “Evlenmemiz yanlış bir karardı. Boşanmamamız hepimiz için hayırlı olacak” der. Bu sırada Gülperi’yi avukatı ile birlikte odaya girerken gören Kadir çok şaşırır. Odaya doğru gider. Hasan kucağında Can ve Bedriye ile birlikte kapıyı çalar. Kapıyı açan Yakup Ağa torunlarını görünce şoke olur.

KADİR YIKILIYOR

Kadir, kapının ardında Gülperi’nin boşanmak için verdiği dilekçenin ardından görevli memurun “mümkün olan en kısa sürede mahkemeniz görülecektir.” sözlerini duyunca yıkılır. Gülperi, dilekçe ile birlikte dışarı çıktığında Kadir’in “Ne yapıyorsun sen” sözleriyle irkilir. Çok şaşıran Gülperi’nin elindeki kağıdı elinden kapan Kadir buruşturup yere atar.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

Yakup Ağa, Hasan’ı karşısına alarak ona çok önemli bir açıklamada bulunur. Hasan’a bütün malını mülkünü yani tüm servetini onun üstüne yapacağını söyler. Ayrıca, “Benden sonra Taşkın Ailesi’nin reisi sensin” der. Yakup bu açıklamaları yaparken Gülperi’nin sesi duyulur.

FATMA’DAN GÜLPERİ’YE TAŞ!

Kapıya çıkan Yakup Ağa’dan hesap sormaya gelmiştir. Çocuklarını almak isteyen Gülperi, kapıda beliren Fatma’nın “Evlenmişsin işte. Çocuklar senin daha neyine” sözleri ve ardından attığı taşla neye uğradığını şaşırır. Fatma’nın attığı taş Gülperi’nin başına isabet eder. Gülperi acıyla yere yığılır. Gülperi’nin evlendiğini duyan Yakup delirir.

ÇOCUKLARIMI SANA YEDİRMEYECEĞİM

Gülperi’yi yerden kaldırır ve öfkeyle savurur. Bu sırada olan biteni çocuklar yukarıdan seyretmektedir. Öfkesini kontrol altına alamayan Yakup Güperi’ye vurmak için elini kaldırı. Gülperi, Yakup’un elini havada yakalar ve “Sakın” der. Bu sırada annesinin halini gören Can aşağıya iner. Annesine doğru hamle yapmak isterken halası Kader onu engellemek için tutar. Can’ı Kader’in elinden kurtaran Gülperi Yakup’a dönerek, “Çocuklarımı sana yedirmeyeceğim, bunu da kafana sok Yakup Ağa” der.