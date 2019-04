Gülperi 27. yeni bölüm fragmanı yayında! Kadir’in yaşam savaşı!

Gülperi yeni bölüm (27. Bölüm) fragman Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi yeni bölüm fragmanında; Hasan'ın yanlışlıkla vurduğu Kadir hastanede yaşam savaşı veriyor. Artemis babasına "senin gölgen yeter bana" derken Can da Bedriye ve Artemis ile birlikte onu bekleyeceklerini söylüyor. Gülperi, gözyaşları içerisinde onu çok sevdiğini haykırıyor. İşte Gülperi 27. yeni bölüm fragmanı...

Şeyma’yı kaçıran Eyüp Kadir’e şartlarını söyler. Polise haber vermesi durumunda Şeyma’nın öleceğini söyler. Kadir çileden çıkar. Gülperi Kadir’i yatıştırmaya çalışırken Eyüp’e “Tamam ben geleceğim” der. Kadir, bu işin sonunun iyi olmayacağını söyledi,ğinde is Eyüp, “bu işin sonunu düşünen kim? Ben Gülperi’yi istiyorum” diyerek Kadir’e bir saat zaman tanır.

Bu sırada Can kapı arkasında gizlice onları dinler. Eyüp’ün verdiği adresi ezberlemeye çalışır. Kadir, polise gideceğini söyleyerek Gülperi’den beklemesini ister. Bu arada Kader ve Fatma Bedriye ile birlikte okuluna giderek naklini almaya giderler. Okul müdürü onlara velsisnin imzası olmadan naklin gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu söyler. Okuldan çıkarlar. Kader Bedriye’nin arabada olmadığını görür. Bu sırada Fatma’nın telefonu çalar arayan Yakup Ağa’dır. Fatma’ya Eyüp’ün hastaneden firar ettiğini söyler.

Bedriye annesinin evine gelir. Kapıyı Can açar. Bedriye annesi ile ilgili bir şeyler duyduğunu söyleyince Can olanları anlatır. Bedriye’den abisini aramasını ister. Hasan Artemis ile birlikte onların yanına gelir. Bedriye’ye neler olduğunu sorar. Bedriye babasının hastaneden kaçtığını ve Şeyma’yı kaçırdığını anlatır. Artemis duydukları karşısında şok geçirir. Can annesinin babasının peşinden gittiğini söyleyerek babasının ona bir kötülük etmesinden endişelendiğini söyler. Hasan’dan bir şeyler yapmasını ister.

Hasan çileden çıkmıştır. Bedriye’ye nerede olduklarını sorar ancak o da bir şey bilmediğini söyler. Can onların nerde olduklarını bildiğini söyleyerek adresi tarif eder. Hasan hemen gideceğini söyleyince Artemis “biz de geleceğiz” der. Hasan çaresiz kalınca arabaya binmelerini söyler. Bu arada Gülperi Eyüp’ün tarif ettiği adrese gelir. İçeri girer ve ona seslenir.

Eyüp, Şeyma’nın boğazına bıçak dayamış şekilde yanına gelir. Eyüp Kadir’i sorar. Gülperi “beni istedin ben geldim” der. Eyüp neler çektiğini anlatmaya başladığında Gülperi öfkeyle onun sözünü keser ve “Ne çektin sen. Benim neler çektiğimi biliyor musun? diyerek onun yokluğunda neler yaşadığını yüzüne haykırır.

Eyüp Gülperi’nin ona oyun ettiğini söyler. Bu sırada Hasan ve çocuklar da adrese ulaşmıştır. İçeriye girdiklerinde annesinin durumunu gören Artemis şok geçirir. Hasan Eyüp’e Şeyma’yı bırakmasını onu almasını söyler. Eyüp, çocuklara terbiye veremediğini söyleyerek “bak babasıyla nasıl konuşuyor”der. Hasan çıldırır. “Ne babası lan. Sen kendine baba mı diyorsun” diyerek üzerine yürümeye çalışır. Gülperi oğlunu güçlükle zapteder.

Gülperi öfkeden deliye döner. Eyüp ona yaklaşmasını söyler. Gülperi dediğini yapar. Eyüp, Şeyma’yı bırakacağını ve onu alacağını söyler. Gülperi “tamam” der. Ardından çocuklarla vedalaşır. Can vedalaşmak istemediğini eve gitmek istediğini söyleyerek. “Ben seni istiyorum. Babamla gitme” der. Gülperi onu ikna ettikten sonra Hasan ve Bedriye’ye “Biliyorum bana kızgınsınız ama ben size asla kızmadım. Kardeşinize yi bakın” der. Ardından da Artemis’e babasına kızmamasını onu anlamaya çalışmasını çünkü babasının onu çok sevdiğini söyler.

Eyüp, Gülperi’nin vedalaşmasını bitirdikten sonra Şeyma’nın ellerini çözer ve onu çocukların yanına gönderir. Gülperi’yi alarak boğazına bıçak dayar. Hasan annesini rehin alan babasına “Eğer anama bir şey yaparsan, kılına zarar verirsen yemin olsun seni kendi ellerimle öldürürüm” diyerek tehdit eder.

Bu sırada polis ekipleri ile birlikte Eyüp’ün bulunduğu adrese gelen Kadir polislerin tüm ikazlarına rağmen hışımla içeri girer. İçeride gördükleri karşısında şoke olur. Gülperi ve Eyüp orada yoktur. Şeyma ve çocuklara “ne oluyor” der. Eyüp Gülperi’yi arabaya bindirip çoktan yola çıkmıştır. Gülperi’yi metruk bir binaya getiren Eyüp ondan Kadir’den boşanmasını istiyor.

Kadir’den boşanmazsa onu öldüreceğini söyleyen Eyüp’ün karşısında dim dik duran Gülperi Kadir’i sevdiğini haykırır. Eyüp’ün vazgeçmeye niyeti yoktur. Gülperi’ye” ne yaparsan yap boşanacaksın o adamdan” diyerek kararlı olduğunu gösterir.