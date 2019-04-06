Gülperi 28. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Can’ın duaları kabul oluyor! (Gülperi 27. Son Bölüm izle)

Gülperi 27. Son Bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 27. Son bölümde; Hasan'ın ilahından çıkan kurşula yaralanan Kadir hastanede yaşam savaşı veriyor. Yaşanan bu kötü olaydan dolayı perişan olan Gülperi oğlunun hapse düşmemesini önlemeye çalışıyor. Bunun için akla hayale gelmeyecek bir yola başvuruyor. Hasan ise vicdan azabını hafifletmek için konaktan kaçarak gerçekleri açıklamayı kafasına koyuyor. Babasının vurulması Artemis'i perişan ediyor. Kadir'in annesi ise olanların sorumlusu olarak Gülperi'yi suçluyor. Şeyma'nın eline Gülperi ile ilgili büyük bir koz geçiyor. Peki, Gülperi dizisi 28. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 27. Son Bölümde yaşananlar…

Gülperi 27. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 27. bölümde; Hastanede yaşam savaşı veren Kadir’den gelecek umutlu bir haber beklenirken ameliyatına önemli bir cerrah giriyor. Hasan yaşananların sorumlusu olarak kendini görüyor ve polise gidip teslim olmak istiyor. Gülperi bir yanda sevdiği adam bir yanda da oğlu arasında bocalarken Hasan’ı hiç beklenmeyen bir kararla Yakup Ağa’ya emanet ediyor. Hastanede gözlerini açan Kadir, Hasan’ı verdiği karardan vazgeçirmeye çalışmak için Gülperi ile birlikte harekete geçiyor. Gülperi, uzun zaman sonra çocuklarıyla ve sevdiği adamla bir arada, gerçek bir aile olmayı başardığını sanırken kabus gibi bir sabaha uyanıyor. Peki Gülperi 28. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 27. Bölüm özeti…

GÜLPERİ 28. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (28. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 27. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan babsına doğru giden annesini takip eder. Bu işi bitirmeye kararlıdır. Bu sırada Kadir de Eyüp ile karşı karşıya gelmiştir. Kadir silahını çeker. Eyüp ona kendini nasıl bulduğunu sorar. Kadir’e alaycı sözlerle kafan acıyor mu? der. Kadir arkadan saldırmayı iyi biliyorsun diyere elindeki silahı kenara atar. Ardından “Bakalım şimdi ne yapacaksın?” der. Eyüp ile yumruk yumruğa dövüşmeye hazırlanan Kadir’e “Karımı çaldığın andan itibaren hep bu anı bekledim” diyerek meydan okur.

“O SENİN DEĞİL BENİM KARIM”

Kadir “O senin karın değil benim karım” deyince Eyüp üzerine saldırır. Yumruk yumruğa birbirlerine girerler. Eyüp Kadir’e Gülperi’nin Adliye’ye giderek ondan boşanmak için dilekçe verdiğini ona döneceğini söyler. Kadir Eyüp’ün üzerine saldırır ve onu evire çevire dövmeye başlar.

KADİR’İ ÇİLEDEN ÇIKARAN İTİRAF

Bu sırada Eyüp ile buluşmak için gelen Gülperi onları dövüşürken bulur. Gülperi Kadir’i görünce ço şaşırır. Gülperi’ye burada ne işi olduğunu sorar. Eyüp Gülperi’nin dilekçeyi verdiğini söyleyerek ondan Kadir’e dilekçeyi göstermesini ister. Gülperi olanları açıklamaya çalışırken Kadir deliye döner. Ona korkmaması gerektiğini söyler. İşte tam bu sırada elinde silahla Hasan çıkagelir.

KADİR VURULUYOR

Silahını Eyüp’e doğrultur. Ona “Bu sana son babA deyişim” diyerek ateş etmeye hazırlanır. Gülperi şoke olur. Hasan’a ne yaptığını sorar. Hasan annesine yaklaşma derken Kadir de silahı indirmesini ister. Eyüp “bana mı sıkacaksın?” diyerek karşısına dikilir. “Yüreğin varsa sık” der. Kadir ve Gülperi son anda onu vazgeçirmeye çalışsa da Eyüp’ün kışkırtıcı sözleri son damla olur. “Neden benim böyle bir babam var?” diyerek silahını ateşler.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

KADİR’İN YAŞAM SAVAŞI

Gülperi’nin son andaki müdahalesi ile silahtan çıkan kurşun Kadir’e isabet eder. Hasan ve Gülperi donup kalır. Kadir yere yığılır. Kadir acele ile hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir. Hasan ve Gülperi perişan haldedir. Şimdi herkes ameliyata alınan Kadir’den gelecek umutlu bir haber beklemektedir.

CAN’DAN DUYGUSAL SÖZLER

Artemis yoğun bakımdaki babasının yanına gider ve gözyaşları içersinde ona “Aslında sen benim çınarımsın. senin gölgen yeter bana” der. Can ise Kadir’in vurulmasından en çok etkilenen kişidir. Artemis ve Bedriye’ye, Kadir Baba’sını ele ele, kol kola aynı anne babadan doğmuş gibi öz kardeş gibi bekleyeceklerini söyler ve ellerinden tutar. Can’ın bu sözleri Bedriye ve Artemis’i derinden etkiler.