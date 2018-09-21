Gülperi 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülperi hastanelik oldu! 2. bölüm izle…

Gülperi dizisi 2. bölümü Show TV'de yayınlandı. Yeni bölümde Gülperi Bedriye'nin peşinden Gaziantep'e kadar gelir, çocuklarını korumak isterken Yakup Ağa'dan dayak yer. Bedriye başına geleceklerden habersiz annesine düşmanlık etmeye devam eder. Can her şeye rağmen annesini sevmekten vazgeçmez. Peki Gülperi 2. bölümde başa neler oldu? İşte Gülperi 2. bölüm izleme linki ve yeni fragmana dair merak edilenler...

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Gülperi dizisi tüyleri diken diken sahneleri ile bir annenin çocukları için verdiği savaşı anlatmaktadır. Gülperi’nin 2. bölümü de yayınlandı. Yayınlanan bölümde; Gülperi çocuklarına kavuştuğu anda Bedriye’yi kaybeder. Bedriye kaçırılmıştır. Kadir, Gülperi ile kızını kaçıranların peşine düşer. Gülperi oğlu Hasan’ın karakolda yalan söylemesi üzerine yıkılır. Yakup Ağa Can’ı yalanları ile kandırmaya çalışır. Can’ın aklı karışmıştır. Kim doğruyu söylüyor… Peki, Gülperi 3. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Gülperi 2. Bölüm izle

GÜLPERİ 3. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi çocuklarının velayetini aldı ama hayatı zindana döndü. Kızı ve oğlu ona düşman olmuş küçük oğlu ise onlara bağlı yaşamaktadır.

Gülperi yeni bölüm (3. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi eşinin ölümü ile beraber eşinin ailesinden gördüğü kötü muamele sonunda hapse girer. Buda yetmezmiş gibi çocukları ona karşı doldurulur. Artık Gülperi için yeniden kazanması gereken 3 evlat ve savaş verilmesi gereken düşmanlar vardır. Gülperi'nin bu yolda yanında sadece Avukat vardır.

Yakup Ağa, Bedriye’yi Ali’ye vermek istemektedir. Bunu duyan çocukların halası Kader buna şiddetle karşı çıkar. Bedriye’yi kaçıranlardan ses seda çıkmaz. Herkes Taşkıran’a gitmiş olduklarını düşünmektedir. Gülperi, Kadir ve çocuklar Taşkıran’a gitmek için havaalanında uçağı beklerken Can tuvalete gitmek ister. Gülperi ben götüreyim deyince kabul etmez. Çünkü Gülperi başka kadındır. Kader babasının ayaklarına kapanır ama bir türlü onu ikna edemez. Perişan halde sabaha kadar kilerde temizlik yapar.

GÜLPERİ 2. BÖLÜM İZLE

KİM DOĞRUYU SÖYLÜYOR?

Taşkıran’a gelmişlerdir. Yakup Ağa’nın evini kapısına dayanır. Bedriye Yakup Ağa’nın evinde değildir. Gülperi ve Kadir ve polisler Ali Taşkın’ın evine gider. Polisin elinde arama emri vardır. Ev aranır fakat Bedriye ortalarda yoktur. Gülperi kızının hala orada olduğunu ve sakladıklarını düşünür. Bedriye kuyuya saklanmıştır.

Polisle birlikte Ali ve ailesi polise ifade vermeye gider. Hasan da ifade için karakola gider. Can, Yakup’ Ağa ile halasının konuşmalarını duyar ve neden annesini sevmediklerini onlara ne yaptığını sorar. Halası endişelenmiştir. Yakup Ağa yine yalanlara Can’ı kandırmaya çalışır. Can’ın aklı karışmıştır. Kim doğruyu söylüyor?

HASAN KARAKOLDA YALAN BEYAN VERİR

Karakolda ifadede veren Hasan olayın görgü şahidi olmasına yalan söyler. Gülperi Hasan’a tepki gösterir ancak durum değişmez. Gülperi karakolun dışında Ali’ye saldırır. Kızının kılına zarar gelirse eceli olacağını söyler. Kadir, Gülperi’yi güçlükle zapteder ve kızını bulacağına söz verir. Gülperi, Kadir’e Ali’nin daha önceki vukuatlarından birini anlatır. Bu arada Artemis annesinin telefonda konuştuklarını duyar ve evden kaçar. Şeyma deliye döner ve Kadir’i arar. Kadir, Gülperi’ye İstanbul’a dönmek zorunda olduğunu söyler. Bedriye Yakup Ağa’nın evine gider. Halası ve babaannesine İstanbul’a gitmek istemediğini söyler.

Gülperi, Ali’nin daha önce nişanlandığı ve sakat bıraktığı Nihal’in evine gider. Durumu onlara anlatır ve yardım ister. Nihal’e kaymakama gidip durumu anlatmalarını ister ancak annesi Gülperi’yi dışarı atar. Gülperi iyice çaresiz kalmıştır. Gülperi Kaymakam’a gider ve duruma anlatmaya çalışır fakat şahit olan yoktur ve birşey yapamayacağını söyler. İşte tam o anda Ali’nin eski nişanlısı Nihal gelir ve durumu anlatır. Gülperi çok sevinmiştir. Kadir İstanbul’a döner. Artemis hala ortalıklarda yoktur.

GÜLPERİ DAYAK YİYOR

Yakup Ağa Kaymakamın yanına gider durumu anlatmaya çalışır. Fakat kaymakam bu olayı çözmesini söyler. Hışımla dışarı çıkan Yakup Ağa çarşıda Gülperi’ye saldırır ve onu döver. Gülperi’nin yardım çığlıklarına herkes kayıtsız kalır ve yardım etmezler. Kadir, Artemis’i bulur. Kızını boşanmayacaklarını söyleyerek ikna eder… Hastaneye kaldırılan Gülperi’nin yanına Ejder gider… Gülperi yaşadıklarının hesabını sorabilecek mi? Kızı Bedriye’yi Ali’nin elinden kurtarabilecek mi?