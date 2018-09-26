Gülperi’ye bir şok daha: Annem değil, kapıcı! Gülperi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Gülperi’ye bir şok daha: Annem değil, kapıcı! Gülperi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Gülperi dizisi 3. Bölümden bir fragman daha geldi. Bedriye’nin kaçırılması olayı ile baş etmeye çalışan Gülperi’yi Hasan da yaralamaya devam eder. Annesini her fırsatta eleştiren ve hor gören Hasan bu sefer çok ileri gitmiştir. Artemis ile parkta dolaşan Gülperi’nin oğlu Hasan annesi için bizim apartmanın kapıcısı der. İşte Gülperi’nin yüreğine derin bir iz bırakan yeni fragmandaki o sahne…

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Gülperi'nin yaşadığı acılar son bulmaz, çocukları bir bir acısına tuz basar. Yayınlanan 3. bölüm 2. yeni fragmanında Gülperi’ye darbe Hasan'dan gelir. Üstelik Gülperi, çocukları için Ejder'le evlenmeyi bile kabul etmiştir. İşte Gülperi 3. Bölüm 2. Fragman…

GÜLPERİ 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN GELDİ

Çocukları için Ejder'le evlenmeyi bile göze alan Gülperi darbe üstüne darbe yer. Yakup Ağa'nın yaptıkları yetmezmiş gibi bir de kızı ve oğlunun kaprisleri ile uğraşır. İşte Gülperi dizisi 3. yeni bölüm 2. Fragman…



GÜLPERİ 3. BÖLÜM İLK FRAGMAN



GÜLPERİ 2. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Gülperi eşinin ölümü ile beraber eşinin ailesinden gördüğü kötü muamele sonunda hapse girer. Buda yetmezmiş gibi çocukları ona karşı doldurulur. Artık Gülperi için yeniden kazanması gereken 3 evlat ve savaş verilmesi gereken düşmanlar vardır. Gülperi’nin bu yolda yanında sadece Avukat vardır.

Yakup Ağa, Bedriye'yi Ali'ye vermek istemektedir. Bunu duyan çocukların halası Kader buna şiddetle karşı çıkar. Bedriye'yi kaçıranlardan ses seda çıkmaz. Herkes Taşkıran'a gitmiş olduklarını düşünmektedir. Gülperi, Kadir ve çocuklar Taşkıran'a gitmek için havaalanında uçağı beklerken Can tuvalete gitmek ister. Gülperi ben götüreyim deyince kabul etmez. Çünkü Gülperi başka kadındır. Kader babasının ayaklarına kapanır ama bir türlü onu ikna edemez. Perişan halde sabaha kadar kilerde temizlik yapar.

KİM DOĞRUYU SÖYLÜYOR?

Taşkıran'a gelmişlerdir. Yakup Ağa'nın evini kapısına dayanır. Bedriye Yakup Ağa'nın evinde değildir. Gülperi ve Kadir ve polisler Ali Taşkın'ın evine gider. Polisin elinde arama emri vardır. Ev aranır fakat Bedriye ortalarda yoktur. Gülperi kızının hala orada olduğunu ve sakladıklarını düşünür. Bedriye kuyuya saklanmıştır.

Polisle birlikte Ali ve ailesi polise ifade vermeye gider. Hasan da ifade için karakola gider. Can, Yakup' Ağa ile halasının konuşmalarını duyar ve neden annesini sevmediklerini onlara ne yaptığını sorar. Halası endişelenmiştir. Yakup Ağa yine yalanlara Can'ı kandırmaya çalışır. Can'ın aklı karışmıştır. Kim doğruyu söylüyor?

HASAN KARAKOLDA YALAN BEYAN VERİR

Karakolda ifadede veren Hasan olayın görgü şahidi olmasına yalan söyler. Gülperi Hasan'a tepki gösterir ancak durum değişmez. Gülperi karakolun dışında Ali'ye saldırır. Kızının kılına zarar gelirse eceli olacağını söyler. Kadir, Gülperi'yi güçlükle zapt eder ve kızını bulacağına söz verir. Gülperi, Kadir'e Ali'nin daha önceki vukuatlarından birini anlatır. Bu arada Artemis annesinin telefonda konuştuklarını duyar ve evden kaçar. Şeyma deliye döner ve Kadir'i arar. Kadir, Gülperi'ye İstanbul'a dönmek zorunda olduğunu söyler. Bedriye Yakup Ağa'nın evine gider. Halası ve babaannesine İstanbul'a gitmek istemediğini söyler.

Gülperi, Ali'nin daha önce nişanlandığı ve sakat bıraktığı Nihal'in evine gider. Durumu onlara anlatır ve yardım ister. Nihal'e kaymakama gidip durumu anlatmalarını ister ancak annesi Gülperi'yi dışarı atar. Gülperi iyice çaresiz kalmıştır. Gülperi Kaymakam'a gider ve duruma anlatmaya çalışır fakat şahit olan yoktur ve birşey yapamayacağını söyler. İşte tam o anda Ali'nin eski nişanlısı Nihal gelir ve durumu anlatır. Gülperi çok sevinmiştir. Kadir İstanbul'a döner. Artemis hala ortalıklarda yoktur.

GÜLPERİ DAYAK YİYOR

Yakup Ağa Kaymakamın yanına gider durumu anlatmaya çalışır. Fakat kaymakam bu olayı çözmesini söyler. Hışımla dışarı çıkan Yakup Ağa çarşıda Gülperi'ye saldırır ve onu döver. Gülperi'nin yardım çığlıklarına herkes kayıtsız kalır ve yardım etmezler. Kadir, Artemis'i bulur. Kızını boşanmayacaklarını söyleyerek ikna eder… Hastaneye kaldırılan Gülperi'nin yanına Ejder gider… Gülperi yaşadıklarının hesabını sorabilecek mi? Kızı Bedriye'yi Ali'nin elinden kurtarabilecek mi?

YAKUP AĞA'DAN ŞOK TEKLİF

Dün akşam yayınlanan Gülperi dizisinde bir şok da son sahnelerde geldi. Gülperi 2. bölümde; dayak yiyen Gülperi hastaneden çıkar ve soluğu Yakup Ağa'nın yanında alır. Kızını kendisine teslim etmesini ister. Yakup Ağa'dan Gülperi'ye herkesi şoke eden bir teklif gelir. Kayıp oğlu ile evlenen Gülperi'ye tutkun olan oğlu Ejder'le evlenmesini ve yeniden gelini olmasını ister. Bu arada Ali Bedriye ile ilgili kirli emellerini gerçekleştirmek için bir oyun oynar…