Gülperi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi iğrenç teklifi kabul ediyor! İşte 3. bölüm yeni fragmanı…

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Gülperi yeni bölüm fragmanı bugün yayına verildi. Gülperi için son bölümde neredeyse kaçış yolu bırakılmamıştır. Yeni fragman bu nedenle merakla bekleniyordu. Gülperi 3. bölüm fragmanında; Yakup Ağa’nın iğrenç teklifini Gülperi kabul eder. Gülperi, kayıp eşinin ailesinin zulmünden bir türlü kurtulamıyor. Çocuklarının velayetini almıştır ama onları henüz koruyamaz. Çünkü kızı Bedriye ve oğlu ona düşmanlık besler. Küçük oğlu Can ise diğerlerinin tesiri altında kalmaktadır. Yakup Ağa’nın oğlu Ejder yani Güleri’nin eski eşinin kardeşi, Gülperi’ye taliptir. Bu korkunç durum yetmezmiş gibi, bir de Gülperi’ye onunla evlenmesi teklif edilir. Kızının hayatına karşılık gelen bu teklif karşında Gülperi’nin ne yapacağı merak ediliyordu. İşte Gülperi 3. bölüm fragmanı…

GÜLPERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Gülperi eşinin ölümü ile beraber eşinin ailesinden gördüğü kötü muamele sonunda hapse girer. Buda yetmezmiş gibi çocukları ona karşı doldurulur. Artık Gülperi için yeniden kazanması gereken 3 evlat ve savaş verilmesi gereken düşmanlar vardır. Gülperi'nin bu yolda yanında sadece Avukat vardır.

Yakup Ağa, Bedriye’yi Ali’ye vermek istemektedir. Bunu duyan çocukların halası Kader buna şiddetle karşı çıkar. Bedriye’yi kaçıranlardan ses seda çıkmaz. Herkes Taşkıran’a gitmiş olduklarını düşünmektedir. Gülperi, Kadir ve çocuklar Taşkıran’a gitmek için havaalanında uçağı beklerken Can tuvalete gitmek ister. Gülperi ben götüreyim deyince kabul etmez. Çünkü Gülperi başka kadındır. Kader babasının ayaklarına kapanır ama bir türlü onu ikna edemez. Perişan halde sabaha kadar kilerde temizlik yapar.

KİM DOĞRUYU SÖYLÜYOR?

Taşkıran’a gelmişlerdir. Yakup Ağa’nın evini kapısına dayanır. Bedriye Yakup Ağa’nın evinde değildir. Gülperi ve Kadir ve polisler Ali Taşkın’ın evine gider. Polisin elinde arama emri vardır. Ev aranır fakat Bedriye ortalarda yoktur. Gülperi kızının hala orada olduğunu ve sakladıklarını düşünür. Bedriye kuyuya saklanmıştır.

Polisle birlikte Ali ve ailesi polise ifade vermeye gider. Hasan da ifade için karakola gider. Can, Yakup’ Ağa ile halasının konuşmalarını duyar ve neden annesini sevmediklerini onlara ne yaptığını sorar. Halası endişelenmiştir. Yakup Ağa yine yalanlara Can’ı kandırmaya çalışır. Can’ın aklı karışmıştır. Kim doğruyu söylüyor?

GÜLPERİ 2. BÖLÜM İZLE

HASAN KARAKOLDA YALAN BEYAN VERİR

Karakolda ifadede veren Hasan olayın görgü şahidi olmasına yalan söyler. Gülperi Hasan’a tepki gösterir ancak durum değişmez. Gülperi karakolun dışında Ali’ye saldırır. Kızının kılına zarar gelirse eceli olacağını söyler. Kadir, Gülperi’yi güçlükle zapteder ve kızını bulacağına söz verir. Gülperi, Kadir’e Ali’nin daha önceki vukuatlarından birini anlatır. Bu arada Artemis annesinin telefonda konuştuklarını duyar ve evden kaçar. Şeyma deliye döner ve Kadir’i arar. Kadir, Gülperi’ye İstanbul’a dönmek zorunda olduğunu söyler. Bedriye Yakup Ağa’nın evine gider. Halası ve babaannesine İstanbul’a gitmek istemediğini söyler.

Gülperi, Ali’nin daha önce nişanlandığı ve sakat bıraktığı Nihal’in evine gider. Durumu onlara anlatır ve yardım ister. Nihal’e kaymakama gidip durumu anlatmalarını ister ancak annesi Gülperi’yi dışarı atar. Gülperi iyice çaresiz kalmıştır. Gülperi Kaymakam’a gider ve duruma anlatmaya çalışır fakat şahit olan yoktur ve birşey yapamayacağını söyler. İşte tam o anda Ali’nin eski nişanlısı Nihal gelir ve durumu anlatır. Gülperi çok sevinmiştir. Kadir İstanbul’a döner. Artemis hala ortalıklarda yoktur.

GÜLPERİ DAYAK YİYOR

Yakup Ağa Kaymakamın yanına gider durumu anlatmaya çalışır. Fakat kaymakam bu olayı çözmesini söyler. Hışımla dışarı çıkan Yakup Ağa çarşıda Gülperi’ye saldırır ve onu döver. Gülperi’nin yardım çığlıklarına herkes kayıtsız kalır ve yardım etmezler. Kadir, Artemis’i bulur. Kızını boşanmayacaklarını söyleyerek ikna eder… Hastaneye kaldırılan Gülperi’nin yanına Ejder gider… Gülperi yaşadıklarının hesabını sorabilecek mi? Kızı Bedriye’yi Ali’nin elinden kurtarabilecek mi?

YAKUP AĞA’DAN ŞOK TEKLİF

Dün akşam yayınlanan Gülperi dizisinde bir şok da son sahnelerde geldi. Gülperi 2. bölümde; dayak yiyen Gülperi hastaneden çıkar ve soluğu Yakup Ağa’nın yanında alır. Kızını kendisine teslim etmesini ister. Yakup Ağa’dan Gülperi’ye herkesi şoke eden bir teklif gelir. Kayıp oğlu ile evlenen Gülperi’ye tutkun olan oğlu Ejder’le evlenmesini ve yeniden gelini olmasını ister. Bu arada Ali Bedriye ile ilgili kirli emellerini gerçekleştirmek için bir oyun oynar…