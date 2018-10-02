Gülperi 4.bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin yeni dizilerinden Gülperi 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana geldiği ilk günden beri hem tepki hem de beğeni alan dizi fenomen olmaya aday. Gülperi karakterini başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay canlandırıyor. İşte Gülperi 4.fragman ve son bölüm özeti...

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Gülperi dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Yakup'un teklifi karşısında şok olan Gülperi, kızının ve kendi özgürlüğünün arasında bir seçim yapmaya zorlanır. Yakup artık Gülperi'yi kıskıvrak köşeye sıkıştırdığına ve torunlarını sonsuza kadar yanına alacağına emindir.

Gülperi ise kızından vazgeçmemeye en az Yakup kadar kararlıdır, bu uğurda her türlü bedeli ödemeye de hazırdır. Gülperi'nin başının yine dertte olduğunu anlayan Kadir, kendi ailesiyle ilgili sorunlarını kısa süreliğine hallederek yeniden Taşkınhan'a gelir.

Ve Yakup'un Gülperi'yi de yakından ilgilendiren, herkesten gizlediği bir sırrının olduğunu öğrenir. Can annesine yavaş yavaş yaklaşırken Bedriye ise Ali'nin kendisine yaptıklarından Gülperi'yi sorumlu tutmaktadır. Gülperi çocukları yanında olsa bile onlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu artık iyice anlamıştır. Ancak bu yolda onu bekleyen zorluklara bir yenisi eklenir; hiç ummadığı biri tarafından kendisine kurulan ve hayatını yeniden alt üst edecek olan tuzağın henüz farkında değildir.