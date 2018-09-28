Gülperi 4. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bedriye gerçeği saklıyor… (Gülperi 3. son Bölüm izle)

Gülperi 3. Son bölümü ile Show TV’de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Gülperi bir kez daha hayatını mahveden aileye gelin olmayı kabul eder ama Kadir son anda yetişip nikahı iptal etmenin yolunu bulur. Gülperi oğlu Hasan’ın hain planından habersiz çocukları ile İstanbul’a döner. Peki Gülperi dizisi 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 3. Bölümde yaşananlar…

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Gülperi 3. Bölümde; yüreği paramparça bir anne olarak ayakta durma savaşını sürdürür. Gülperi çocuklarının geri kazanmak için mücadelesine azimle devam ediyor. Yayınlanan Gülperi dizisi son bölümde, Kadir sayesinde Gülperi nikah masasından döner. Hasan, amcası ile annesini hapse attırma yolları arar. Bedriye uğradığı saldırı sonrası kendini toparlayamaz. Gülperi şimdi İstanbul'da geçim sıkıntısı ve çocuklarının ukalalığı ile uğraşmak zorundadır. Peki Gülperi 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 3. son Bölüm özeti…

GÜLPERİ 4. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (4. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yakup Ağa, Gülperi'ye Ejder'le evlenmesi için teklifte bulunur. Gülperi'nin aklında sadece kızı vardır. Yakup, çocukların dizinin dibinde olacak ve çocukların sana hakaret değil, iltifat edecek. Ya Gülperi Ejder'le evlenecektir ya da Bedriye gelin olacaktır. Hasan olanlardan şüphelenir. Ejder, Hasan'a Yakup Ağa'nın teklifini anlatır. Hasan bu durumu kabul edemez ama derdi annesi değildir. Annesine olan nefreti yine ağır basar. Hasan o kadar çok doldurulmuştur ki yalanlarla yaşar ‘ O kadın bu eve girerse, ben bu evden giderim' der. Ejder ile Hasan'ına razı açılır. Hasan hızını alamaz dedesi ile de ters düşer.

Can annesi ile ilgili gerçeği araştırmaya kararlıdır. Gönderdiği mektuplara cevap gelip gelmediğini sorgulamaya başlar.

BEDRİYE TECAVÜZE UĞRAR

Gülperi'nin Ejder'le evlenmek için şartı Bedriye'yi bir an önce görmektir. Ali, Bedriye'ye tecavüz etmiştir. Bedriye açtığı kuyunun içine kendi düşmüştür.

GÜLPERİ 2. BÖLÜM İZLE

BEDRİYE GERÇEĞİ SAKLIYOR

Kadir, Gülperi ile Ejder'in evliliğini duyar. Savcıya gider ve olayları anlatır. O sırada Gülperi, Yakup Ağa ve Ejder'le kızını almak için yola çıkmıştır. Bedriye'yi gören Gülperi bir şeyler olduğunu anlar ama Bedriye söyleyemez. Çünkü söylerse Ali ile evlenmeye mecbur edileceğini bilir. Gülperi yalvarsa da Bedriye gerçeği saklar. Bir de üstüne annesini suçlar.

“BU FEDAKARLIK DEĞİL, ÇARESİZLİK”

Gülperi , Bedriye ile eve döner. Çocuklarını karşısına alıp konuşmaya başlar. Ancak hakaret ve tepkilerle karşılaşır. Bir tek Can annesine dayanamaz. Artık yasaklar olmadan annesine doyabilecektir.

Kadir, Gülperi'yi kurtarmak için yola düşer. Gülperi ile Ejder'n nikahı kıyılacaktır. Nikah masasına otururlur. Bedriye dayanamaz ağlayarak nikahın kıyıldığı yerden ağlayarak çıkar, Gülperi de peşinden gider. Kadir de kapıya gelmiştir. Gülperi'nin ilk eşi Eyüp'ün hiç sınır dışına çıkmadığını ve burada öldüğünü söyler. Kadir Yakup Ağa'nın nikahı durdurmasını ister. Yoksa oğlu Eyüp'ün ölümünde parmağı olduğunu torunlarına söyleyecektir. Gülperi o sırada kızının yanındadır. Tam Bedriye'yi bağrına basacakken Kader gelir.

HASAN'IN HAİN PLANI

Yakup Ağa nikahı bozar ve Gülperi'yi tehdit ederek kovar. Bir de torunlarım istemiyor diye vazgeçtim der. O da yetmez Gülperi'nin İstanbul'da sevgilileri olduğunu söyler. Çocuklar gitmek istemese de annesi ile gidecektir. Çocukların elindeki telefonları kredi kartlarını alırlar. Hasan Ejder'i doldurur. Gülperi'nin hapse girmesi için bir yol bulmasını ister. Üzerine suç yıkmayı teklif eder. Ejder vakit kaybetmeden planını yapar, Gülperi'ye iftira atacaktır.

KADİR’E SOĞUK DUŞ

Eve döndüklerinde Gülperi’nin kapıcılık yaptığı apartmanı su basmıştır. Apartman sahiplerinden azar yiyen Gülperi eve girer girmez çocuklarının hakaretlerine maruz kalır. Can yine annesine tavır koymak zorunda kalmıştır. Kadir, Gülperi’nin darp raporunu almıştır. Kaymakam Yakup Ağa’yı makamına çağırır. Yakup durumu inkar eder. Şahit göstermesini ister. Kadir, son çare olarak Gülperi’yi arar, ondan darp konusunda şikayetçi olmasını ister ama hiç beklemediği bir cevap alır…