Gülperi 8. yeni bölüm 2. fragmanı: Gülperi çocukları için bunu da yapıyor! (Gülperi 8. yeni bölüm fragmanı izle)

Gülperi 8. yeni bölüm 2. fragmanı: Gülperi çocukları için bunu da yapıyor! (Gülperi 8. yeni bölüm fragmanı izle)

Gülperi yeni bölüm (8. bölüm) 2. fragmanı yayınlandı.Gülperi'ye yeni darbe hiç beklemediği yerden geldi. Yeni bölüm 2. fragmanında Gülperi çocukları ile evsiz kalınca parka sığınıyor ama havanın soğukluğundan Can çok zorlanıyor. Gülperi çocukları için dilenmeyi bile göze alıyor. Hasan ise ailesini bu durumdan kurtarmak için çok yanlış yollara giriyor. İşte Gülperi 8. yeni bölüm fragmanları...

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Gülperi 8. yeni bölüm fragmanı ile ekrana geldi. Şeyma, Gülperi’nin canını yakmak için büyük bir oyun oynar. Yakup Ağa’nın Hasan’dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ancak Hasan’ın başı kiraladığı silah yüzünden büyük beladadır. Kadir ise Hasan’ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.Gülperi 8. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Hasan dönüşü olmayan bir yola girdi. Gülperi çocukları ile sokakta kalıyor. Hava o kadar soğuk ki yakındaki bir restorana gidip bir gecelik otel parası dilenmek zorunda kalıyor. Şeyma, gözünü kararttı Kadir ile evliliğini yoluna sokmaya çalışıyor. Ayrıca Gülperi’ye de Kadir’le ilgili çok acı sözler söylüyor. İşte Gülperi 8. yeni bölüm fragmanları…

GÜLPERİ 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



GÜLPERİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



GÜLPERİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan, Ali'ye Bedriye'ye yaptıklarının hesabını soruyor. Gülperi de peşinden gidiyor. Kavga sırasında Ali bıçak çekiyor ve Gülperi yaralanıyor. Ali otelden kaçıyor.Hasan annesinin başında gözyaşlarına boğuluyor. Annesine gözünü açması için yalvarıyor. Hasan perişan halde.

YAKUP AĞA HASTANEYE GİDİYOR

Yakup Ağa ve görücüler kapıda kalır. O sırada apartman toplantısında olan Can'ı bulurlar. Bedriye'nin hastaneye gittiğini söyler ve onlarla gitmez. Hastaneye giderler. Yakup, torununun odasına girer. Bedriye onu kovar. Her şeyin onların yüzünden olduğunu söyler. Yakup derdi ise nikahtır, Bedriye'yi yumuşatmaya çalışır. Ama Bedriye artık susmaz, içindeki yarayı dedesine kusar.



Kadir, polislerle hastaneye geliyor. Yakup ile karşılaşıyorlar ve restleşiyorlar. Yakup bildik tehditlerini savunur. Ama Kadir de ona pabuç bırakmaz. Ali'nin babası fırsattan istifade Bedriye'nin odasına girer. Bedriye'ye polislerin geleceğini ve bir şey söylerse Gülperi'yi öldüreceğini söyler. Kapıda Kadir ile karşılaşırlar.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE



HASAN FIRTINA ESTİRİYOR

Polis Bedriye'nin yanındayken kardeşi de Yakup'u tehdit eder. Bir tane oğlu olduğunu ve bunu yanlarına bırakmayacağını söyler. Bedriye konuşmaz, Kadir hesap sormak için odadan çıkar. O sırada Gülperi sedyede gelir. Hasan Ali'nin babasına saldırı. ‘Dua et polis oğlunu benden önce bulsun' der. Hasan delirmiş gibidir. Hepsinden hesap sorar. Hasan en büyük suçlunun da dedesi olduğunu söyleyip hepsini oradan kovar.



Hasan, Kadir'e yaşananları anlatıyor. Kadir yasal yollarla çözmek istiyor. Hasan'ın ise gözü kör. Annesi ve kardeşinin yaşadıklarına katlanamıyor. Ali'yi saklandığı delikten çıkaracağını söylüyor. Kadir'in kantine gitmesi ile Hasan bir arkadaşını arıyor ve yardım istiyor.



HASAN HAPİSHANEDEKİ ARKADAŞINA GİDİYOR

Hasan, Ali'yi öldürmeyi kafasına koyuyor. Hapishanede tanıştığı arkadaşının yanına gidiyor ve bir silaha ihtiyacı olduğunu söylüyor.



GÜLPERİ İYİLEŞİYOR

Gülperi hastane odasında gözlerini açıyor. Yanı başında bekleyen Hasan ile özlem dolu bir sarılma anı yaşıyorlar. Hasan annesine çok korktuğunu anlatıyor. Gülperi bir an önce kendini toparlamaya çalışıyor. Bedriye'yi soruyor, Hasan ‘annesine çekmiş, gayet iyi' diyor. Gülperi Ali'nin yakalanıp yakalanmadığını sorunca Hasan, Kadir'in yaptığı iyiliklerden bahşediyor. Ve Kadir'in nasıl yanlarında olduğundan bahsediyor. Ayrıca Bedriye ile Can'ın bu yaşananlardan haberi olmadığını da söylüyor.



HASAN ALİ'YE SİLAH ÇEKİYOR

Hasan, Ali'yi kaçarken yakalıyor ve alnına silah dayıyor. Ama o sırada Kadir geliyor. Hasan’a engel oluyor.



ŞEYMA’DA İNTİKAMINI ALDI

Şeyma, apartmandaki arkadaşını kullanarak Gülperi’ye adi bir tuzak kuruyor. Bedriye sanki kadının bilekliğini çalmış gibi bir tezgah kurularak Gülperi apartmanda atılıyor. Hala yarası iyileşmeyen Gülperi eve geldiğinde eşyalarının sokağa bırakıldığını görüyor. O sırada Şeyma geliyor ve yine kimliğini saklayarak kızının hırsızlık yaptığını söylüyor.