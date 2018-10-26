Gülperi 8. yeni bölüm fragmanı geldi! Gülperi bu sefer hiç beklemediği yerden tokat yedi! (Gülperi 7. Son Bölüm izle)

Gülperi 8. yeni bölüm fragmanı geldi! Gülperi bu sefer hiç beklemediği yerden tokat yedi! (Gülperi 7. Son Bölüm izle)

Gülperi 8. Son bölümü ile Show TV’de tarafından yayınlandı. Heyecanın tavan yaptığı son bölümde; Gülperi hastaneye kaldırıyor. Kadir, Bedriye’nin şikayetçi olması için polislerle hastaneye geliyor. Ama Yakup Taşkın ve ailesi de orada. Üstelik Bedriye’yi tehdit ederek konuşmasını engelliyorlar. Hasan ise hem kardeşine tecavüz eden hem de annesini bıçaklayan Ali’ni yaptıklarını yanına bırakmak istemiyor. Kadir son anda Hasan Ali’ye silah çekmişken yetişiyor. Şeyma, Gülperi'den intikamını almak için boş durmuyor ve adi bir tuzak kuruyor. Peki Gülperi dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 6. son bölümde yaşananlar…

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Gülperi 7. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 7. son bölümde; Gülperi, Hasan ile Ali'nin kavgasında bıçak ile yaralanıyor. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Gülperi kurtuluyor. Hasan öfke ve üzüntü dolu. Hastanede karşılaştığı dedesini kovuyor. Kadir, Ali'yi polise şikayet etmesi gerektiğini söylese de Hasan onu dinlemiyor. Hapishanedeki arkadaşını bulup bir silah temin ediyor. Bedriye yaşadıklarının acısını atlatamadan Ali'nin babası tarafından tehdit ediliyor. Can, annesinin işten kovulmaması için dualar ediyor. Ve Hasan Ali'yi kaçmak üzereyken yakalıyor ve aldığı silahı Ali'nin alnına dayıyor. Kadir'in son anda yetişmesi Hasan'ı bu kararından döndürüyor. Ama emniyette o silahla başka cinayet işlendiği ortaya çıkıyor. Yakup Ağa tarafından Hasan ile ilgili tehdit edilen Gülperi eve geldiğinde tüm eşyalarını sokakta buluyor. Bu olayın altında ise Şeyma var. Peki Gülperi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 7. Son Bölüm özeti…

GÜLPERİ 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



GÜLPERİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan, Ali'ye Bedriye'ye yaptıklarının hesabını soruyor. Gülperi de peşinden gidiyor. Kavga sırasında Ali bıçak çekiyor ve Gülperi yaralanıyor. Ali otelden kaçıyor.

Hasan annesinin başında gözyaşlarına boğuluyor. Annesine gözünü açması için yalvarıyor. Hasan perişan halde.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

YAKUP AĞA HASTANEYE GİDİYOR

Yakup Ağa ve görücüler kapıda kalır. O sırada apartman toplantısında olan Can'ı bulurlar. Bedriye'nin hastaneye gittiğini söyler ve onlarla gitmez. Hastaneye giderler. Yakup, torununun odasına girer. Bedriye onu kovar. Her şeyin onların yüzünden olduğunu söyler. Yakup derdi ise nikahtır, Bedriye'yi yumuşatmaya çalışır. Ama Bedriye artık susmaz, içindeki yarayı dedesine kusar.

Kadir, polislerle hastaneye geliyor. Yakup ile karşılaşıyorlar ve restleşiyorlar. Yakup bildik tehditlerini savunur. Ama Kadir de ona pabuç bırakmaz. Ali'nin babası fırsattan istifade Bedriye'nin odasına girer. Bedriye'ye polislerin geleceğini ve bir şey söylerse Gülperi'yi öldüreceğini söyler. Kapıda Kadir ile karşılaşırlar.

HASAN FIRTINA ESTİRİYOR

Polis Bedriye'nin yanındayken kardeşi de Yakup'u tehdit eder. Bir tane oğlu olduğunu ve bunu yanlarına bırakmayacağını söyler. Bedriye konuşmaz, Kadir hesap sormak için odadan çıkar. O sırada Gülperi sedyede gelir. Hasan Ali'nin babasına saldırı. ‘Dua et polis oğlunu benden önce bulsun' der. Hasan delirmiş gibidir. Hepsinden hesap sorar. Hasan en büyük suçlunun da dedesi olduğunu söyleyip hepsini oradan kovar.

Hasan, Kadir'e yaşananları anlatıyor. Kadir yasal yollarla çözmek istiyor. Hasan'ın ise gözü kör. Annesi ve kardeşinin yaşadıklarına katlanamıyor. Ali'yi saklandığı delikten çıkaracağını söylüyor. Kadir'in kantine gitmesi ile Hasan bir arkadaşını arıyor ve yardım istiyor.

HASAN HAPİSHANEDEKİ ARKADAŞINA GİDİYOR

Hasan, Ali'yi öldürmeyi kafasına koyuyor. Hapishanede tanıştığı arkadaşının yanına gidiyor ve bir silaha ihtiyacı olduğunu söylüyor.

GÜLPERİ İYİLEŞİYOR

Gülperi hastane odasında gözlerini açıyor. Yanı başında bekleyen Hasan ile özlem dolu bir sarılma anı yaşıyorlar. Hasan annesine çok korktuğunu anlatıyor. Gülperi bir an önce kendini toparlamaya çalışıyor. Bedriye'yi soruyor, Hasan ‘annesine çekmiş, gayet iyi' diyor. Gülperi Ali'nin yakalanıp yakalanmadığını sorunca Hasan, Kadir'in yaptığı iyiliklerden bahşediyor. Ve Kadir'in nasıl yanlarında olduğundan bahsediyor. Ayrıca Bedriye ile Can'ın bu yaşananlardan haberi olmadığını da söylüyor.

HASAN ALİ'YE SİLAH ÇEKİYOR

Hasan, Ali'yi kaçarken yakalıyor ve alnına silah dayıyor. Ama o sırada Kadir geliyor. Hasan’a engel oluyor.

ŞEYMA’DA İNTİKAMINI ALDI

Şeyma, apartmandaki arkadaşını kullanarak Gülperi’ye adi bir tuzak kuruyor. Bedriye sanki kadının bilekliğini çalmış gibi bir tezgah kurularak Gülperi apartmanda atılıyor. Hala yarası iyileşmeyen Gülperi eve geldiğinde eşyalarının sokağa bırakıldığını görüyor. O sırada Şeyma geliyor ve yine kimliğini saklayarak kızının hırsızlık yaptığını söylüyor.