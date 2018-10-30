Gülperi 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi’yi şoke eden sözler!

Gülperi yeni fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Gülperi'yi şoke eden sözler! "Bir erkek karısından, çocuğundan ve sorumluluklarından kaçıp sana geliyorsa ona kollarını açmayacaksın Gülperi!" Hasan ise Kadir'i uyarıyor "Anamdan uzak dur!". Gülperi'nin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yeni fragmanda Gülperi'nin Hasan diye acı çığlığı duyuluyor. İşte Gülperi 8.yeni bölüm fragmanı...

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Gülperi dizisinin son bölümünde; Gülperi hastaneye kaldırıyor. Kadir, Bedriye'nin şikayetçi olması için polislerle hastaneye geliyor. Ama Yakup Taşkın ve ailesi de orada. Üstelik Bedriye'yi tehdit ederek konuşmasını engelliyorlar. Hasan ise hem kardeşine tecavüz eden hem de annesini bıçaklayan Ali'ni yaptıklarını yanına bırakmak istemiyor. Kadir son anda Hasan Ali'ye silah çekmişken yetişiyor. Gülperi dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Gülperi dizisi 7.son bölümde yaşananlar…

GÜLPERİ 8. YENİ FRAGMANI

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan, Ali'ye Bedriye'ye yaptıklarının hesabını soruyor. Gülperi de peşinden gidiyor. Kavga sırasında Ali bıçak çekiyor ve Gülperi yaralanıyor. Ali otelden kaçıyor.

Hasan annesinin başında gözyaşlarına boğuluyor. Annesine gözünü açması için yalvarıyor. Hasan perişan halde.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

YAKUP AĞA HASTANEYE GİDİYOR

Yakup Ağa ve görücüler kapıda kalır. O sırada apartman toplantısında olan Can'ı bulurlar. Bedriye'nin hastaneye gittiğini söyler ve onlarla gitmez. Hastaneye giderler. Yakup, torununun odasına girer. Bedriye onu kovar. Her şeyin onların yüzünden olduğunu söyler. Yakup derdi ise nikahtır, Bedriye'yi yumuşatmaya çalışır. Ama Bedriye artık susmaz, içindeki yarayı dedesine kusar.

Kadir, polislerle hastaneye geliyor. Yakup ile karşılaşıyorlar ve restleşiyorlar. Yakup bildik tehditlerini savunur. Ama Kadir de ona pabuç bırakmaz. Ali'nin babası fırsattan istifade Bedriye'nin odasına girer. Bedriye'ye polislerin geleceğini ve bir şey söylerse Gülperi'yi öldüreceğini söyler. Kapıda Kadir ile karşılaşırlar.

HASAN FIRTINA ESTİRİYOR

Polis Bedriye'nin yanındayken kardeşi de Yakup'u tehdit eder. Bir tane oğlu olduğunu ve bunu yanlarına bırakmayacağını söyler. Bedriye konuşmaz, Kadir hesap sormak için odadan çıkar. O sırada Gülperi sedyede gelir. Hasan Ali'nin babasına saldırı. ‘Dua et polis oğlunu benden önce bulsun' der. Hasan delirmiş gibidir. Hepsinden hesap sorar. Hasan en büyük suçlunun da dedesi olduğunu söyleyip hepsini oradan kovar.

Hasan, Kadir'e yaşananları anlatıyor. Kadir yasal yollarla çözmek istiyor. Hasan'ın ise gözü kör. Annesi ve kardeşinin yaşadıklarına katlanamıyor. Ali'yi saklandığı delikten çıkaracağını söylüyor. Kadir'in kantine gitmesi ile Hasan bir arkadaşını arıyor ve yardım istiyor.

HASAN HAPİSHANEDEKİ ARKADAŞINA GİDİYOR

Hasan, Ali'yi öldürmeyi kafasına koyuyor. Hapishanede tanıştığı arkadaşının yanına gidiyor ve bir silaha ihtiyacı olduğunu söylüyor.

GÜLPERİ İYİLEŞİYOR

Gülperi hastane odasında gözlerini açıyor. Yanı başında bekleyen Hasan ile özlem dolu bir sarılma anı yaşıyorlar. Hasan annesine çok korktuğunu anlatıyor. Gülperi bir an önce kendini toparlamaya çalışıyor. Bedriye'yi soruyor, Hasan ‘annesine çekmiş, gayet iyi' diyor. Gülperi Ali'nin yakalanıp yakalanmadığını sorunca Hasan, Kadir'in yaptığı iyiliklerden bahşediyor. Ve Kadir'in nasıl yanlarında olduğundan bahsediyor. Ayrıca Bedriye ile Can'ın bu yaşananlardan haberi olmadığını da söylüyor.

HASAN ALİ'YE SİLAH ÇEKİYOR

Hasan, Ali'yi kaçarken yakalıyor ve alnına silah dayıyor. Ama o sırada Kadir geliyor.